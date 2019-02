L’esercito del Burkina Faso dice di aver ucciso 146 jihadisti in tre operazioni al

Infoteam della Scuola Sottufficiali delL’esercito negli Istituti “Farnese“ - “Dalla Chiesa“ e “Canonica“ : Viterbo. Ha avuto inizio il ciclo di conferenze di orientamento organizzate dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito in favore degli studenti delle

Maltempo - esondazione fiume Reno : nuovo intervento delL’esercito : Prosegue da ieri il lavoro dell’Esercito per ripristinare le condizioni di normalità in provincia di Bologna a seguito del crollo di un tratto di argine del fiume Reno e alla conseguente esondazione nel comune di Castel Maggiore. Le attività sono ancora in atto, l’area di interesse si è ampliata e la stessa Prefettura di Bologna, per fronteggiare l’emergenza, ha chiesto l’intervento dell’Esercito anche nel comune di Argelato. Dalle prime ore di ...

Il Venezuela si sveglia con due presidenti. Tra l’incognita delL’esercito e il rischio di un intervento degli Stati Uniti : Quella di giovedì sarà una giornata cruciale per il Venezuela: il Paese si sveglia con due presidenti, spaccato su due fronti, e non è facile immaginare quali saranno le evoluzioni. Anche se non è la prima volta l’opposizione anti-chavista cerca di rovesciare il governo guidato da Nicolas Maduro, questa volta ci sono alcuni fattori che possono segnare la differenza: l’appoggio internazionale e il ruolo dei militari. Dopo che ...

L’esercito di Liberazione Nazionale (ELN) della Colombia ha rivendicato l’attentato della scorsa settimana a Bogotà : I ribelli marxisti delL’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) della Colombia hanno detto di essere responsabili dell’attentato compiuto la scorsa settimana a Bogotà, in cui erano state uccise 20 persone e altre 68 erano state ferite. «L’operazione compiuta contro queste strutture

L’ex capo delL’esercito israeliano Benny Gantz ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni : L’ex generale dell’esercito israeliano Benny Gantz ha annunciato in un breve video pubblicato su Facebook la sua candidatura alle prossime elezioni parlamentari che si terranno il 9 aprile. Nel video, intitolato “Israele prima di tutto”, Gantz dice: «Per me Israele

Terremoto Catania : 120 militari delL’esercito nelle aree colpite dal sisma : Centoventi militari dell’Esercito affiancheranno le forze dell’ordine nei paesi del Catanese colpiti dal Terremoto il 26 dicembre scorso: forniranno supporto per garantire la massima sicurezza alla popolazione che è stata costretta ad abbandonare, a causa dell’inagibilità, la propria casa. L’annuncio è stato dato dal prefetto Claudio Sammartino, in Prefettura a Catania. L'articolo Terremoto Catania: 120 militari ...

Conclusa la “campagna di raccolta sangue 2018” alla Scuola Sottufficiali delL’esercito : Viterbo. Con la donazione del 20 dicembre si è Conclusa ufficialmente la campagna di raccolta di sangue 2018, iniziativa di

Roma - 240 milioni e l’intervento delL’esercito per riparare le buche stradali : La maxi operazione di ripristino del manto stradale nella città di Roma sarà gestita dai soldati speciali del Genio militare La bellezza di Roma è letteralmente martoriata dalla presenza di pericolose e profonde buche stradali che rendono ogni giorno più difficile la vita degli automobilisti della Capitale. Per tentare di risolvere questo annoso problema, nella Manovra è stato inserito un emendamento che prevede lo stanziamento di una ...

Concluso alla Scuola Sottufficiali delL’esercito il corso di “diritto internazionale umanitario per operatori internazionali” : Viterbo. Nella settimana dal 10 al 14 dicembre 2018, presso la Caserma “Soccorso Saloni”, sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, ha

Roma - L’esercito contro l’invasione delle ultrabuche : Arrivano i nostri. A tappare le buche di Roma ci penserà l’esercito. Il berretto militare lascerà il posto al cappello di carta, i fucili verranno deposti in virtù delle cazzuole e i mezzi pesanti verranno sostituiti dalle betoniere. È il piano Marshall per Roma. Fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi, ridotto dal governo, l’accordo è contenuto nell’emendamento alla manovra approvato notte tempo in quel del Senato. Sarà il Genio militare ...

Serata di solidarietà alla Scuola Sottufficiali delL’esercito : Viterbo. Lo scorso 10 dicembre, presso la Caserma “Soccorso Saloni”, sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, in occasione delle imminenti festività

Lega a piazza del Popolo : se la Digos diviene L’esercito padano : Le spie del pensiero politicamente corretto sono entrate nel nostro tempo e battono forte. Sui social network è all’opera sin dalla nascita una commissione moralizzatrice che fustiga, sulla base delle risultanze di qualche algoritmo, con sospensioni e censure prevalentemente inappellabili, il destinatario di segnalazioni, più propriamente spiate. Per via di insondabili processi matematici vengono spesso fustigate dichiarazioni banali, anche ...

Due aerei delL’esercito statunitense si sono scontrati in volo a largo del Giappone : ci sono sei dispersi : Due aerei dell’esercito statunitense si sono scontrati in volo a largo del Giappone giovedì mattina: ci sono sei dispersi, mentre uno dei soldati che si trovavano a bordo degli aerei è stato recuperato in mare dai soccorritori. L’incidente è avvenuto

Sturmtruppen - la striscia delL’esercito più celebre al mondo in mostra a Bologna : Correva l’anno 1968 quando un giovane caustico e irriverente Franco Bonvicini, in arte Bonvi, seduto al tavolo di un’osteria— che fa tanto Francesco Guccini, ai tempi suo amico — disegna la prima striscia di quello che diventerà l’esercito a fumetti più celebre al mondo. Grazie a quei disegni si aggiudica il premio Paese Sera a Lucca come miglior esordiente. Sono passati cinquant’anni dall’uscita di quei soldaten sgangherati e Bologna lo ...