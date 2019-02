Lega | non possono votare contro governo Ma ma sale tensione con M5s

Di Maio vs Salvini : "con M5s - Tav non si farà mai"/ Leader Lega - "non serve laurea per capire che va fatta" : Salvini contro Di Maio 'no scudo Diciotti per via libera a stop Tav': Lega vs M5s, replica 'con noi non si farà mai'. Conte e Mit verso bocciatura

Governo - Salvini : “Non lo faccio saltare per i sondaggi - anche se mi dicono che la Lega è il primo partito” : “Quello che stiamo facendo lo facciamo grazie all’alleanza con i 5 stelle, i giornalisti mi dicono che secondo i sondaggi la Lega è il primo partito ma la mia parola vale più di un sondaggio. Non faccio saltare il Governo per i sondaggi, ma le cose bisogna farle”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) durante un comizio per le elezioni regionali in ...

Tav - Di Battista : 'Se Lega vuole buco inutile torni da Berlusconi e non rompa i co**ioni' : Il governo italiano, com'è noto, si regge su equilibri sottili. Al timone del Paese ci sono due forze eterogenee, tenute insieme da un contratto di governo che spesso si presta ad interpretazioni da una parte e dall'altra. Accade, però, che ci siano aspetti su cui vengono fuori evidenti differenze d'opinioni tra due forze politiche eterogenee come Lega e Movimento Cinque Stelle. E, nel corso della legislatura, non sono mancati i momenti di ...

Tav - Lega e M5s ai ferri corti | Salvini : "Tagliamo i costi ma si fa" | Di Maio : Non con noi al governo"| Di Battista : "Salvini torni dal Cav e non rompa i..." : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

