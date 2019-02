Le bollette di gas e luce? Nel 2018 ci sono costate 1 200 euro Guarda

bollette di gas e luce - nel 2018 ci sono costate 1.200 euro Come scegliere gestore : Per l’energia elettrica una famiglia media italiana lo scorso anno ha pagato 417 euro, mentre per il gas ha speso 762 euro

Prescrizione bollette luce - gas e acqua 2019 : addio maxi-conguagli a breve : Prescrizione bollette luce, gas e acqua 2019: addio maxi-conguagli a breve Conguaglio bolletta luce e gas, Prescrizione di 2 anni Cambiano i termini di Prescrizione delle bollette del gas a partire dal 1° gennaio 2019. Sempre nel prossimo anno, ma dal mese di marzo, toccherà anche alle bollette dell’acqua. Vengono così uniformate le scadenze della Prescrizione, come già avvenuto per le bollette della luce a marzo 2018. Lo rende noto l’Autorità ...

bollette luce e gas - dichiarazione redditi e fatture. Quanto tempo conservarle : Bollette luce e gas, dichiarazione redditi e fatture. Quanto tempo conservarle Quanto conservare le Bollette e tutte le ricevute È un problema, per così dire, che affrontano tutte le famiglie; che si sia più o meno attenti ai conti di casa, tutti prima o poi si chiedono se possono o non possono buttare quella bolletta o quella fattura. C’è chi tiene tutti i documenti attinenti alle spese domestiche per decenni, magari opportunamente ...

bollette 2019 : per il gas prezzi in aumento del 2 - 3%. Stabile la luce : Quando si parla di Bollette il rischio aumento è sempre dietro l'angolo. Per questo sono in tanti a chiedersi cosa dovranno aspettarsi a partire dal nuovo anno le nostre tasche, già in debito di ...

bollette 2019 - per la luce prezzi stabili. Gas a +2 - 3% : Arera: le tariffe dell'elettricità a -0,08%. Codacons: per le famiglie stangata da 914 euro nel 2019

bollette - da gennaio prezzi in aumento del 2 - 3% per il gas. Stabile la luce : MILANO - Nel 2019 i prezzi dell'elettricità resteranno stabili, -0,08%, per le famiglie con contratti in regime tutelato, mentre per il gas è previsto dal primo gennaio un aumento del 2,3%. Lo rende ...