L’Atalanta sbanca Cagliari e vede Champions

ilfogliettone

: 04-02-2019 L’Atalanta sbanca la Sardegna Arena: Cagliari a +4 dal Bologna - enriloc : 04-02-2019 L’Atalanta sbanca la Sardegna Arena: Cagliari a +4 dal Bologna - fotocronache : 04-02-2019 L’Atalanta sbanca la Sardegna Arena: Cagliari a +4 dal Bologna -

(Di martedì 5 febbraio 2019) L'Atalanta non si ferma e vola sempre piu' in alto a respirare aria di: agganciata la Roma e la Lazio al quinto posto. Questa volta per battere ilalla Sardegna Arena non servono nemmeno i gol di Zapata (stop dopo dieci partite sempre a segno tra coppa e campionato), ma basta un colpo di testa di Hateboer. Massimo risultato senza grande sforzo: la squadra di Gasperini sbatte per un tempo contro il muro dei padroni di casa. Poi nella ripresa ha la fortuna e il merito di segnare subito. E di mettere la partita in discesa. Anche se nel finale, in undici contro dieci, rischia grosso salvato dalla traversa su colpo di testa di Deiola. Ilinvece non da' segni di ripresa: per i rossoblu e' la seconda sconfitta di fila. E il Bologna ora e' solo a meno quattro. Volenteroso nel primo tempo, distratto in occasione del gol.Poi di nuovo generoso, ma confuso, alla ...