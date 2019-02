: Ultim'ora #Landini: serve nuovo statuto lavoratori - Cyber_Feed : Ultim'ora #Landini: serve nuovo statuto lavoratori - criboc : RT @cgilnazionale: Maurizio Landini, segr.gen. #Cgil “Il Governo dovrebbe capire che per cambiare il Paese serve lavorare d’accordo con i l… - CgilBologna : RT @cgilnazionale: Maurizio Landini, segr.gen. #Cgil “Il Governo dovrebbe capire che per cambiare il Paese serve lavorare d’accordo con i l… -

Undei diritti dei, che includa anche autonomi e partite Iva e che stabilisca che le persone hanno "stessi diritti e stesse tutele". Così ilsegretario Cgil,, intervistato da Radio Anch'Io. "Cgil ha depositato in Parlamento una proposta di legge e stiamo chiedendo a questo Parlamento e a questo governo di discuterla, per fare undei",ha detto."Vorrei ricordare che il M5S nel programma elettorale aveva il ripristino dell'art 18, non mi pare che lo stia facendo".(Di martedì 5 febbraio 2019)