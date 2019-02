L’agricoltura biologica è l’unica via per sostenibilità Ma in Italia c’è ancora chi la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019) Un importante disegno di legge sul, approvato lo scorso dicembre dalla Camera e ora in procinto di essere discusso in Senato, ha suscitato una reazione di forte contrarietà in 213 esperti che hanno inviato un corposo testo a senatori e parlamentari in cui si chiede addirittura il suo ritiro e la sua eventuale discussione solo dopo profonde e radicali modifiche. In tale lettera, che appare davvero inusitata per il tono e gli accenti usati, si avanzano pesantissime critiche ale soprattutto a quella biodinamica, che viene ridicolizzata in quanto pratica esoterica e antiscientifica.Viene da chiedersi il perché di tanta acredine verso tecniche agronomiche che a livello internazionale sono riconosciute e apprezzate per il rispetto che portano all’ambiente, alla biodiversità, alla salvaguardia delle acque, alla qualità del cibo, alla salute ...