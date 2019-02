La Russa furioso con Scanzi sul tema droga | ' Ritardo ce l' hai nel cervello | mi fai schifo'

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) L'eventuale "legalizzazione della cannabis" è stato nelle scorse settimane oggetto di discussione nelle forze che, oggi, sostengono il governo. Il Movimento Cinque Stelle, infatti, si era fatto promotore di un disegno di legge finalizzato a liberalizzare le droghe, almeno quelle leggere, per evitare di darne una fonte di sostentamento al crimine organizzato, suscitando non poche reazioni contrastanti. E in merito al fattore "" i pareri sono molto spesso discordati, anche quando se ne parla dei talk show televisivi. Tra Andreaed Ignazio Lasono anche volate parole grosse, in un dibattito in cui l'uno e l'altro hanno manifestato posizioni particolarmente differenti.Si parte da Morgan Lo scenario della discussione è la trasmissione de La 7 Non è l'arena. Si parla dell'esclusione di Morgan da Sanremo quando ammise di aver fatto uso di stupefacenti. "Fu il trionfo ...