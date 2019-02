La Procura di NY indaga Trump Consegni le carte sui finanziatori

I Procuratori di New York che indagano su Trump si stanno concentrando sulla sua cerimonia inaugurale da presidente - scrive il New York Times : I procuratori federali di New York che indagano su Trump si stanno concentrando sulla sua cerimonia inaugurale da presidente, scrive il New York Times. Ieri è stato ordinato il sequestro di moltissimo materiale relativo alla cerimonia, fra cui anche «tutti

Procura Ney York indaga Trump "Consegni le carte sui finanziatori e.." : Il pubblici ministeri federali Usa hanno ordinato alla commissione per l'inaugurazione del presidente Donald Trump di consegnare documenti relativi ai donatori, alle finanze e alle varie attivita'. Lo riporta il New York Times. Tra le informazioni da passare al vaglio, anche possibili donazioni illegali da parte di finanziatori esteri Segui su affaritaliani.it

Procura indaga comitato inaugurale Trump : I responsabili del comitato inaugurale di Donald Trump che organizzarono l'insediamento nel gennaio del 2017 hanno ricevuto l'ordine di consegnare al Procuratore federale di Manhattan tutti i ...

Sea Watch - la Procura di Catania apre un'inchiesta senza indagati : un'inchiesta e' stata avviata dalla Procura di Catania sullo sbarco di 47 migranti della Sea Watch. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione ...

Sea Watch - la Procura di Catania indaga per associazione a delinquere e immigrazione clandestina : Un’indagine per associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina ma a carico d’ignoti. È quella aperta dalla procura di Catania sullo sbarco di 47 migranti della Sea Watch. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l’associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina. Dalle risultanze investigative sul soccorso in mare, sottolinea il procuratore Carmelo Zuccaro, ...

Sea Watch 3 - Salvini : 'Mi auguro che ci sia un Procuratore che voglia indagare sull'Ong' : Alle prime ore dell'alba di oggi la nave Sea Watch 3 ha levato le ancore e scortata da due motovedette della Guardia Costiera si è diretta, alla velocità di circa cinque chilometri l'ora, verso il porto di Catania che ha raggiunto nella seconda metà della mattinata. L'ordine di dirigersi verso il porto etneo è giunto ieri nel tardo pomeriggio. Questo approdo per consentire lo sbarco dei 47 migranti a bordo è stato scelto perché maggiormente ...

Naufragio Migranti 18-01 - Procura Roma indaga su omissione soccorso : Roma, 31 gen., askanews, - omissione di soccorso, a carico di ignoti. E' intestato così il fascicolo d'indagine arrivato all'attenzione della Procura di Roma dai pubblici ministeri di Agrigento in ...

Migranti - naufragio con 117 morti : Procura di Roma indaga per omissione di atti d’ufficio : Un’indagine per omissione d’atti d’ufficio è stata aperta dalla procura di Roma. Il fascicolo è relativo al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mar Mediterraneo in cui morirono 117 persone. Fondamentale per stabilire il numero delle vittime è stato il racconto dei tre superstiti. Il procedimento non al momento alcun indagato ma è a carico di ignoti. L’ufficio inquirente della Capitale ha avviato il fascicolo sulla ...

Migranti - la Procura di Roma indaga per omissione di soccorso : Roma - La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mediterraneo e che, secondo il racconto dei tre superstiti, avrebbe causato la ...

Migranti - la Procura di Roma indaga per omissione di soccorso : Per il naufragio del 19 gennaio scorso. Come anticipato da Repubblica, le carte sull'operato della Guardia costiera trasmesse per competenza dalla procura di Agrigento: "Allarmi ignorati"

Napoli - funicolari chiuse per epidemia : la Procura indaga sui malati : Tra ottobre e novembre scorso fu avvertita come una specie di epidemia. Malori improvvisi, dipendenti che marcano visita, funicolari chiuse. E caos, disagi per migliaia di utenti che fanno ...

Bimbo massacrato di botte - la Procura indaga sulla madre : Una tragedia familiare dai contorni ancora da definire e un paese intero alle porte di Napoli - Cardito - che chiede rispetto e silenzio per il dolore per la morte di un Bimbo di 7 anni e per il...

Bimbo massacrato di botte - la Procura indaga sulla madre : La Procura di Napoli Nord sta effettuando accertamenti sulla madre dei due bimbi vittime della furia del compagno 24 enne Tony Sessoubti Badre, che domenica ha ucciso il maschietto di 7 anni e ferito...

Bimbo massacrato di botte - la Procura indaga sulla madre : La Procura di Napoli Nord sta effettuando accertamenti sulla madre dei due bimbi vittime della furia del compagno 24 enne Tony Sessoubti Badre, che domenica ha ucciso il maschietto di 7 anni e ferito...