La presa per ricaricare l' auto elettrica? Nel palo della luce o sul marciapiedi

Deve solo mettere il disco in campo - ma per Mourinho si rivela un’impresa : la figuraccia in diretta tv : José Mourinho è stato l’ospite d’onore della partita tra Ekaterinburg e Magnitogorsk nel campionato KHL di hockey (che raccoglie le squadre professionistiche di Russia, Bielorussia, Cina, Finlandia, Kazakistan, Lettonia, e Slovacchia). Il tecnico portoghese ha il compito di mettere in campo il disco per l’ingaggio di inizio partito. Dopo averlo fatto, però, viene chiamato da uno dei giocatori per una stretta di mano. E non ...

L’incredibile impresa dell’atleta sotto il lago ghiacciato : la nuotata (in apnea) è da brividi. Vedere per credere : Il video filma l’impresa incredibile del tuffatore Petr Kapoun, nella Repubblica Ceca. L’atleta fa una nuotata sotto la superficie ghiacciata del lago di Milada CC BY Jan Kepic L'articolo L’incredibile impresa dell’atleta sotto il lago ghiacciato: la nuotata (in apnea) è da brividi. Vedere per credere proviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’impresa - occhio a Nadia Fanchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

RIpresa?/ Le due mosse del Governo per aiutare la crescita dell'export : Sembra che si possa arrivare a un accordo tra Ue e Usa che sarebbe benefico per l'export italiano. Il Governo dovrebbe adoperarsi per farlo concludere

Quali cantieri per la ripresa economica? Investimenti pubblici - PPP e Impact Investing : C'è qualcosa di irritante nella stanca ripetizione, nel dibattito politico ed economico, del tradizionale mantra secondo cui "occorre far ripartire i cantieri per rilanciare la crescita economica nel nostro Paese".Tutti, anche senza essere seguaci di Keynes, convengono sul fatto che i lavori pubblici possano attivare crescita economica e che, quindi, si debba procedere senza indugi alla riapertura dei "cantieri". Tuttavia, non guasterebbe ...

Domenica Live - non andrà in onda il 10 febbraio. Sorpresa a Mediaset - Barbara D'Urso : ecco perché : Domenica Live con ogni probabilità non andrà in onda la prossima settimana, Domenica 10 febbraio 2019. Una sospensione momentanea che nulla ha a che fare con la sfida alla concorrente Domenica In condotta da Mara Venier che quel giorno peraltro si allungherà fino alle 18.45 per lo speciale post Sanr

Calcio - Serie A 2019 : Inter-Bologna 0-1. Santander firma l’impresa dei felsinei a San Siro - che debutto per Mihajlovic! : Il Bologna del nuovo tecnico SInisa Mihajlovic firma l’impresa di giornata andando a battere a San Siro l’Inter nel match valido per la 22ma giornata del campionato di Serie A. A decidere l’incontro la rete di Santander al 32′ del primo tempo: i felsinei si portano così a -1 dall’Empoli, ritornando in piena corsa per la salvezza. Nel primo tempo parte subito bene l’Inter, ma Icardi non sfrutta un errore di ...

Siciliani a C'è posta per te : la storia di Andrea e Alessandra - con sorpresa finale ... : Senza la Sicilia, 'C'è posta per te' durerebbe un quarto d'ora. E invece, per fortuna di Maria De Filippi, ci sono sempre i Siciliani nel programma di Canale 5, con le loro storie di liti infinite e ...

Boxe - Mondiale WBO pesi piuma : Carmine Tommasone per l’impresa da sogno - Oscar Valdez favorito : La notte è fatta per sognare e per vivere magie, Carmine Tommasone va a caccia dell’impresa fuori da ogni logica, il pugile italiano proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a regalarsi una di quelle notti che non dimenticherà mai, si è presentato a Frisco (Texas, USA) per battagliare alla pari con Oscar Valdez e con la speranza di conquistare il Mondiale WBO dei pesi piuma: servirà il colpaccio per strappare la cintura al ...

Ciclismo - piccoli segnali di ripresa per Samuele Manfredi. L’azzurro ha parlato dicendo di avere fame : piccoli segnali di miglioramento per Samuele Manfredi: il ciclista investito lo scorso 10 dicembre avrebbe pronunciato qualche parola, dicendo di avere fame. La giovane promessa di strada e pista, è stato a lungo in coma farmacologico dopo un incidente avvenuto nei pressi di Toirano. Mentre si stava allenando non lontano da Pietra Ligure, suo paese natale l’azzurrino era stato investito da un’autovettura. Ricoverato in codice rosso, ...

Tria : ci sono tutte le condizioni per ripresa economia Italia : L'economia dell'Italia ha le capacità di riprendersi dalla recessione nella quale è scivolata negli ultimi due trimestri del 2018.

Pil - Conte : Adesso ci sarà una ripresa incredibile per l’Italia : Conte: L’italia nel 2019 avrà una grande ripresa Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L’Italia ha... L'articolo Pil, Conte: Adesso ci sarà una ripresa incredibile per l’Italia proviene da Essere-Informati.it.

Lo notano mentre lavora per la sua impresa di pulizie - Emanuele sfila alla Fashion Week di Milano : Emanuele Angelini si è esibito alla Fashion Week di Milano, ma non è un modello. Lodigiano di 32 anni, è stato il suo lavoro "vero" a portarlo a uno tra i più importanti eventi di moda dell'anno: è un imprenditore, lavora nel settore delle pulizie. Insieme al padre, gestisce la Pulinet, società che opera nella città di Lodi, dove hanno anche un bar. A Il Cittadino, Angelini ha raccontato come ha ...