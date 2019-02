La moglie di Bonolis nella bufera | Maltratti i cani Intervenga la protezione

Paolo Bonolis : malattia figlia - le parole della moglie del conduttore : Paolo Bonolis: malattia figlia, le parole della moglie del conduttore Cos’ ha la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa spesso discutere di sé per le foto che pubblica su Instagram. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro lo schermo provocatorio del lusso ostentato. C’è un dolore, quello sì, comune a tutte le persone. In particolar modo a tutti i genitori che devono convivere e affrontare ...

Sonia Bruganelli : biografia - lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli: biografia, lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis Chi è la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, attuale moglie da diversi anni del conduttore Paolo Bonolis, è una donna in carriera. Madre di tre dei suoi 5 figli, riesce a gestire a pieno la vita da imprenditrice, da moglie e mamma. Chi è Sonia Bruganelli Seconda moglie del conduttore di diversi format italiani, Sonia Bruganelli è nata a Roma nel 1974. Donna ...

“Ma tua moglie è qui?”. E Paolo Bonolis ‘secca’ la concorrente di Avanti un altro : Per la gioia dei fan di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sua spalla storica, è tornato in tv ‘Avanti un altro’, il quiz-show in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 in cui i concorrenti sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Il tutto ovviamente intervallato da sketch divertenti del conduttore e del maestro, che da anni formano una delle coppie televisive più divertenti in ...

Avanti un altro - agguato a luci rosse su Bonolis : 'C'è tua moglie?' - il conduttore è terrorizzato : Ad Avanti un altro con Paolo Bonolis è andato in onda uno strano fuoriprogramma tra il conduttore e una concorrente. La donna si è dichiarata da subito grande fan di Bonolis, lo ha ricoperto di ...

Avanti un altro - agguato a luci rosse su Bonolis : "C'è tua moglie?" - il conduttore è terrorizzato : Ad Avanti un altro con Paolo Bonolis è andato in onda uno strano fuoriprogramma tra il conduttore e una concorrente. La donna si è dichiarata da subito grande fan di Bonolis, lo ha ricoperto di complimenti, spingendosi dove non ha mai osato nessuno finora: "Posso toccarti il lato B? È per scaramanzi

"Ma tua moglie è qui?" - "No - ma se continui arriva" : Bonolis gela la concorrente : Paolo Bonolis è sicuramente uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Il suo modo di fare, la simpatia e ironia ha ormai conquistato tutti. E il programma Avanti un altro è un chiaro ...

Barbara d'Urso non lancia Avanti un altro (VIDEO) - aveva promesso di farlo davanti alla moglie di Bonolis : Lo aveva promesso e... non lo ha mantenuto! alla fine di Pomeriggio Cinque oggi Barbara d'Urso non ha lanciato la prima puntata stagionale di Avanti un altro, come invece aveva promesso di fare a novembre scorso dAvanti a Sonia Bruganelli. La conduttrice, infatti, durante l'intervista alla moglie di Paolo Bonolis a Domenica Live aveva assicurato che avrebbe annunciato la partenza del game show di Canale 5, come si è solito fare - in ...

Elena Santarelli tumore figlio : il gesto di Sonia Bruganelli - moglie di Bonolis : Elena Santarelli sostenuta da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis Data la terribile malattia del piccolo Giacomo, la showgirl Elena Santarelli ha riscontrato il supporto di molte persone. Tra queste anche e soprattutto quello di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Le due donne sono amiche da molto tempo e, spesso, appaiono particolarmente legate […] L'articolo Elena Santarelli tumore figlio: il gesto di Sonia Bruganelli, ...