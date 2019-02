La marcia dei Gilets Jaunes su Marsiglia e in altri centri della Francia per dire no alla

30 favolose illusioni tridimensionali disegnate dall'artista noto come 'Il Picasso dei marciapiedi' : ...usa i marciapiedi di tutto il mondo per esprimere la sua arte! Quest'uomo è infatti famoso per le illusioni tridimensionali che realizza con i gessetti sulle strade delle più grandi città del mondo. ...

marcialonga 2019 - orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e l’elenco dei partecipanti : Domani, domenica 27 gennaio scatterà alle ore 8.00 a Moena la 46ma edizione della Marcialonga, tradizionale gran fondo italiana che fa parte del circuito Visma Ski Classics. Si arriverà a Cavalese dopo 70 km: i migliori arriveranno attorno alle ore 11.00. Saranno rappresentati 33 Paesi per un totale di oltre 7500 iscritti. Tra i grandi campioni degli altri sport saranno al via Paolo Bettini, Antonio Rossi, Cristian Zorzi e Jury Chechi, ma ci ...

La marcia dei comitati : in campo prof e sportivi : Un anno fa 'La marcia degli ombrelli' per legalità e vivibilità, oggi 'La Marea Azzurra'. Oltre quaranta comitati civici, intellettuali, magistrati, insegnanti, sportivi, fianco a fianco con chi lotta ...

M5s costretto alla retromarcia. Ritira l'emedamento che avrebbe sanato i contenziosi dei balneari fuori legge : Un errore di valutazione. Una proposta al decreto Semplificazioni presentata in buonafede ma dai risvolti pericolosi. Così il Movimento 5 Stelle giustifica la retromarcia plateale che si è trovato costretto a compiere. Una giravolta che si vuol far passare sottoforma di "svista" che, se approvata, sarebbe diventata una sanatoria bella e buona nei confronti di quei titolari di concessioni balneari che hanno conteziosi amministrativi ...

Crisi agricoltura : domani a Bari la marcia dei gilet arancione : I gilet arancioni scendono in piazza per rivendicare l'orgoglio degli operatori del settore più importante dell'economia pugliese, tra i simboli del Made in Italy. Da tutti i Comuni pugliesi si ...

Balestrate. marcia della Pace e Festa dei Popoli - un incontro all'insegna della pace e della buona politica : La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa ...

La marcia dei pinguini Il richiamo film stasera in tv 24 dicembre : cast - trama - curiosità - streaming : La marcia dei pinguini Il richiamo è il film stasera in tv lunedì 24 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rai 3 alle ore 23:45. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | film DA VEDERE A NATALE | film ...

Il flusso dei migranti in marcia verso l'Europa si è ridotto - in calo gli arrivi in Italia e Grecia : Non c'è più motivo di rinviare la ridefinizione della politica comune di gestione dei richiedenti accoglienza. Si tratta ora di «completare rapidamente la riforma dell'Unione europea in materia di ...

Disabili - retromarcia del governo Stop della giunta al taglio dei fondi : ... unitamente al dipartimento competente, avevano ritenuto che le somme stanziate per il 2018 fossero sovrabbondanti rispetto al fabbisogno e che potessero andare in economia, perdendo risorse". E ...