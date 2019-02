La Lega | accordo con i 5Stelle | Savona va alla Consob | Alle 12 consiglio dei ministri

Fonti Lega - accordo su Savona presidente Consob : "accordo su Savona presidente Consob". E' quanto si apprende da Fonti Lega.

Consob - “accordo Lega-M5s su Savona presidente”. Si studia come aggirare regole sulle incompatibilità : C’è l’intesa tra Lega e M5S per portare Paolo Savona alla presidenza della Consob. Secondo l’Adnkronos, che cita fonti del Carroccio, lo stesso ministro per le Politiche europee ha dato il proprio ok dopo che venerdì si era limitato a non smentire l’indiscrezione. I 5 Stelle, il cui candidato per guidare l’authority che vigila sui mercati era da mesi Marcello Minenna, avrebbero accettato che l’oggi ...

Consob - fonti Lega : chiuso l'accordo su Paolo Savona presidente - : Il governo avrebbe raggiunto l'intesa sul ministro delle Politiche europee dopo le dimissioni di Mario Nava a metà settembre. Conte potrebbe prendere il dicastero per gli Affari Ue ad interim, ma il ...

Consob - Savona verso la presidenza Minenna segretario generale Accordo M5S-Lega : ROMA Litigano un po' su tutto, almeno così sembra, ma quando c'è da decidere nomine, l'intesa alla fine la trovano. Anche per la presidenza della Consob l'Accordo sembra a portata di mano. Il ministro ...

Scontro sulla Tav. Di Maio : “Nessun accordo - la Lega dica se vuole rompere” : Lo Scontro nel governo sulla Tav non si placa ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini alterna annunci indigesti ai Cinque Stelle e mani tese. Oggi durante il suo tour in Abruzzo ha detto ai cronisti che «con il buonsenso un accordo si trova» lasciando intendere una disponibilità a scendere a patti. Atteggiamento diverso da quello mostrato nei gi...

Lega - nasce il movimento per intercettare moderati e nordisti - d'accordo Salvini - : Non è una scissione. Ma la nascita ufficiale di un nuovo movimento guidato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana è una notizia nel mondo leghista. Soprattutto per quella parte più «civica» e «padana» che soffre ogni giorno di più l'alleanza con i Cinque Stelle. Il movimento, evoluzione della lista «Fontana presidente» che a marzo ...

Negozi chiusi la domenica : cosa prevede l'accordo Lega-M5s - Sky TG24 - : La maggioranza ha presentato il testo base della proposta di legge in commissione alla Camera. A scegliere le date saranno le regioni. Nelle zone turistiche le serrande resteranno alzate soprattutto ...

Lega Pro - nuovo accordo stipulato nelle ultime ore : Un nuovo step è partito. Dopo la convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo, la Lega Pro ha stipulato un accordo Quadro con la Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore, costituita da Banca Prossima per le Imprese Locali e le Comunità Spa, del Gruppo Intesa San Paolo, e la piattaforma multimediale Rinnovabili.it – partner tecnico – con l’intento di facilitare le procedure di finanziamento degli investimenti ...

Musumeci parla dell'arretratezza del Mezzogiorno e 'l'accordo' dei i Grillini con la Lega : Il potenziale della Sicilia viene imbrigliato dalla scarsa capacità di visione della politica e dalla sua progettualità e più in generale da una classe dirigente che non riesce a valorizzare questo ...

Legambiente e Fastweb - accordo di collaborazione : Fastweb lancia insieme a Legambiente il nuovo marchio 'Fastweb per la sostenibilità' , che da oggi contraddistingue le offerte che consentono di ridurre l'impatto ambientale, attraverso soluzioni ...

Trivelle - tra permessi bloccati e concessioni salve : nodi - numeri e problemi irrisolti dall’accordo Lega-M5s : “Tutte le richieste di permessi di trivellazione che arriveranno sulla scrivania del ministro dell’Ambiente Costa non verranno firmate”. È la risposta, che arriva da fonti del Ministero, alle affermazioni del leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che definisce “gattopardesco” l’emendamento sulle Trivelle, inserito del dl Semplificazione, frutto dell’accordo tra Lega e M5S e in seguito al quale, secondo l’esponente politico “verranno ...

Trivelle - il verde Bonelli : "L'accordo Lega-M5S? Via libera a 15 nuove perforazioni" : Nelle pieghe dell' accordo sulle Trivelle - col ministro dell'Ambiente Sergio Costa che giusto ieri gongolava: "Intanto è No-Triv, poi si vedrà" - spunta in realtà un via libera a ben 15 nuove ...

Accordo sulle trivelle - ma la Lega vuole la Tav : 'Ora basta con i no' : 'La decisione del governo è quella di puntare sugli investimenti pubblici proprio perchè siamo nel mezzo di un rallentamento dell'economia europea', premette. 'Sulla Tav in particolare vedremo nel ...