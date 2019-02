La frecciata di Papaleo | Belen mi rivolse parola solo sul palco perché era da

huffingtonpost

(Di martedì 5 febbraio 2019) Una rivelazione firmata Rocco. Durante la conferenza stampa di Sanremo, il conduttore del Dopofestival ha raccontato un retroscena dell'edizione 62. Correva l'anno 2012 e l'attore era affiancato daRodriguez ed Elisabetta Canalis. È proprio alla showgirl argentina chemanda una: "misulperché era da copione". Imbarazzo in sala, con Anna Foglietta che ride imbarazzata.ha poi parlato del Dopofestival: "Avere Anna Foglietta qui con me è un privilegio: lavoriamo insieme in questo cinema italiano in crisi, la sua presenza mi dà un senso di beatitudine, mi sento a casa". Accanto ai due ci sarà anche Melissa Greta Marchetto: "È una situazione un po' diversa da quella deldell'Ariston, dove sono stato più volte -ha detto l'attore lucano - , più rilassata, ...