La foto di gruppo degli Oscar

Milan - Higuain scompare dalla foto di gruppo : s’infittisce il mistero sull’assenza dell’argentino : Higuain non appare nella foto di gruppo del Milan: cosa tiene lontano dal resto del gruppo l’attaccante argentino? A poche ore dal match di Supercoppa che vedrà la Juventus affrontare a Gedda il Milan, il mistero sulle condizioni di salute di Gonzalo Higuain s’infittisce. Il club rossonero, dopo aver comunicato che il calciatore non fosse con i colleghi per un trattamento fisico, ha ritrattato rendendo noto che ...

Milan - scatto di gruppo prima della Supercoppa ma manca Higuain… [foto] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Milan, prima la gara di Supercoppa contro la Juventus poi gli ultimi giorni di calciomercato con una situazione da risolvere che riguarda il futuro dell’attaccante Gonzalo Higuain, l’attaccante argentino sempre più lontano dai rossoneri e vicino al Chelsea. Nel frattempo indizio nelle ultime ore, il Pipita è l’unico a non comparire nella foto di gruppo con il principe Abdulaziz ...

foto di gruppo del Milan senza Higuain : Oggi sarà in campo? Rino Gattuso ha provato a farlo capire in ogni modo – pur con tutta la diplomazie che il caso impone – e oggi arriva un altro passaggio che va nella direzione dell’addio di Gonzalo Higuain. L’account ufficiale Twitter del Milan ha pubblicato tre Foto dell’incontro della squadra col principe saudita Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. E fin qui, non c’è notizia. La notizia è che nella Foto di ...

Milan - foto di gruppo insieme al principe saudita Al-Faisal : spicca una ‘rumorosa’ assenza [foto] : Nella foto di gruppo pubblicata dalla società rossonera non c’è Gonzalo Higuain, ennesimo segnale di come la situazione tra le parti stia precipitando Ennesimo colpo di scena nel rapporto tra il Milan e Gonzalo Higuain, sempre più lontani in questi giorni di mercato. L’ultimo episodio che accende nuovamente i riflettori sul Pipita è la sua assenza in una particolare foto, cioè quella scattata dall’intera squadra insieme ...

MotoGp – foto di gruppo - selfie e scatti speciali con la sua fidanzata - Valentino Rossi saluta Madonna di Campiglio con un post social [GALLERY] : Valentino Rossi saluta Madonna di Campiglio con un post social al termine delle due settimane di vacanze trascorse nella località sciistica con la fidanzata e tutta la sua crew Sono state due settimane intense, di sport, relax e tanto divertimento, quelle trascorse a Madonna di Campiglio da Valentino Rossi e tutta la sua crew. Il Dottore ha festeggiato l’arrivo del 2019 nella nota località sciistica, in compagnia della sua fidanzata ...