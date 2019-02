La dieta post-infortunio

Lo studio Eat-Lancet ha proposto la 'dieta sana universale di riferimento' : Lo studio Eat-Lancet presentato ad Oslo due giorni fa ha coinvolto 37 esperti di nutrizione e di sostenibilità ambientale appartenenti alle più importanti Università del mondo e organizzazioni internazionali come la Fao e l'Osm, con l'obiettivo di realizzare una 'dieta sana universale di riferimento'. Il piano dietetico è stato elaborato con precisi criteri scientifici e tenendo conto della dieta mediterranea in versione 'frugale' presente in ...

L'OMS ha proposto una dieta sana ed equilibrata riducendo sale - zuccheri e grassi : Le preparazioni culinarie del Natale e per il Nuovo Anno, mettono a dura prova la linea e l'equilibrio nutrizionale di molte persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione del periodo natalizio, ha proposto cinque consigli, piuttosto semplici, per rendere la dieta più sana ed equilibrata, combattere le infezioni ed evitare di sviluppare diabete e obesità, da includere nella lista dei ''buoni propositi 2019''. Variare gli alimenti, ...

Post abbuffate natalizie. Il Diguno non serve - ecco perchè #alimentazione #dieta : Pur di mangiare senza freni sotto le feste natalizia siamo disPosti a digiuni pre e Post abbuffate per sentirci meno in colpa e sperando che questo serva a mantenere fermo il peso sulla bilancia. Ma digiunare sempre proprio che sia inutile per due motivi: non solo non fa dimagrire ma è anche pericoloso per la salute. Ce lo fa sapere Marco Silano, direttore dell’Unità operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto ...

Australia - dieta vegana imposta a bimba di 19 mesi - i genitori : 'Era troppo schizzinosa' : Due genitori Australiani dovranno affrontare un processo e restare per anni in carcere perché avrebbero imposto una 'dieta vegana estrema' alla figlia di 19 mesi. La piccola mangiava essenzialmente avena, pane tostato, latte di riso e banane. Tale regime dietetico ha provocato un grave stato di malnutrizione: la bambina, a 19 mesi, pesava solamente 4,9 kg, quindi era sottopeso. Il padre e la madre, di 34 e 32 anni, hanno confessato di aver ...