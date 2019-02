La Dea è da Champions | agganciate Roma e Lazio al quinto posto in classifica

IDea per la nuova Champions : torneo a inviti dal 2024 : Le idee dei top club per la nuova Champions: coppa a inviti con attenzione alle grandi città a partire dal 2024. L'articolo Idea per la nuova Champions: torneo a inviti dal 2024 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nasce la Champions League del Nuoto - Federica Pellegrini entusiasta del nuovo progetto : “iDea rivoluzionaria” : Federica Pellegrini ambassador della World Champions League del Nuoto: le parole della nuotatrice italiana sull’introduzione dell’importante novità Ieri a Milano, a firmare il contratto di Global Ambassador dell’International Swim League insieme ad Adam Peaty, Katinka Hosszu, Ryan Murphy e Cate Campbell c’era anche Federica Pellegrini. La nuotatrice italiana è infatti testimonial della nuova Champions League del Nuoto, ...

Il mercato Milan tra Uefa - Tas e obbligo Champions : no Gabbiadini - sì Sensi e l'iDea Carrasco : mercato, Fair Play Finanziario, Tas e obiettivo Champions . Tutto si lega in casa Milan , in un difficile equilibrio che però va trovato per forza di cose e deve portare necessariamente a centrare l'...