Kuwait | coppia di sposi divorzia tre minuti dopo le nozze

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) È successo in: appena treessersi sposata la donna ha chiesto il divorzio.gli sforzi per le, per i fiori, per il ricevimento pagato, i regali e tutti i parenti lalitiga e la donna chiede l'annullamento del sigillo diavuto qualche minuto prima., donnadal marito 3il Si È andato tutto in fumopoco tempo dal sì, è successo indove unahato in tempo record. La causa della fine del sogno sembrerebbe essere stata una critica da parte del neo sposo che, innervosito dalla caduta della moglie sull'abito da sposa, le avrebbe indirizzato un termine dispregiativo. La parola che ha mandato su tutte le furie la donna è "stupida", così la neo sposa ha deciso di mandare tutto all'aria: è tornata sui suoi passi, tornando nel palazzo dove davanti al giudice aveva appena pronunciato il famoso "Si" e ha ...