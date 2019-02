Karate | Europei giovanili 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di martedì 5 febbraio 2019) La Nazionale italiana ha cominciato al meglio la nuova stagione delraccogliendo un ottimo bottino di podi a Parigi, nella prima tappa della Premier League. La posta in palio sarà però più alta questo fine settimana: da venerdì 8 a domenica 10 febbraio si terranno infatti ad Aalborg (Danimarca) gliJunior, Cadetti e Under21. Lo scorso anno a Sochi (Russia) gli azzurri disputarono un torneo di primissimo livello trionfando nel medagliere con un bottino complessivo di cinque ori, cinque argenti e cinque bronzi e proveranno a ripetersi e migliorarsi in questa edizione.Ildi gare sarà particolarmente ricco: Cadetti (14-15 anni), Junior (16-17 anni) e Under21 (18-20 anni) saranno infatti impegnati nelle prove individuali del kata e del kumite; la prova a squadre vedrà invece in gara insieme Cadetti e Junior. Al momento non è prevista alcuna copertura ...