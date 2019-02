Juventus | l’effetto CR7 sulle maglie | raddoppiate le vendite

Juventus - dalla Bbc a Rugani-Caceres : così il primo errore di Andrea Agnelli rischia di vanificare l’effetto Cristiano Ronaldo : Genoa- Juventus 0-0, 11 marzo 2012: sono passati sette anni dall’ultima volta che i bianconeri erano scesi in campo senza la famosa BBC, l’impenetrabile retroguardia formata dal trio Barzagli-Bonucci-Chiellini su cui Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi avrebbero costruito i trionfi dell’infinito ciclo. Curiosamente anche allora al centro della difesa c’era Martin Caceres e la partita finì a reti bianche: sabato sera contro il Parma è ...

La Juventus pensa allo sponsor di manica per sfruttare l’effetto CR7 : La Juventus si sta muovendo per cercare uno sponsor da mettere sulla manica sinistra della divisa bianconera, seguendo l'esempio delle big straniere. L'articolo La Juventus pensa allo sponsor di manica per sfruttare l’effetto CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.