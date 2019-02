Juventus | gli auguri di compleanno a Ronaldo | ' Non ci sono aggettivi per descriverti'

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : ottavi di finale - programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederla in tv : C’è ancora un po’ di strada da fare per la Juventus prima del suo ottavo di finale di Champions League 2018-2019, ma il 20 febbraio, giorno della gara di andata contro l’Atletico Madrid, si avvicina. Il primo match si giocherà in Spagna, all’Estadio Metropolitano di Madrid, mentre il secondo, che deciderà le sorti delle due squadre, si terrà all’Allianz Stadium. La Juventus è arrivata a questo punto della ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Juventus-Atletico Madrid si avvicina : via alla vendita riservata dei biglietti : Si avvicina la gara di ritorno degli ottavi di Champions: all'Allianz Stadium i bianconeri attendono l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone L'articolo Juventus-Atletico Madrid si avvicina: via alla vendita riservata dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Incidente Douglas Costa - paura per il calciatore della Juventus : gli aggiornamenti : Incidente Douglas Costa – Non è un buon momento per l’attaccante della Juventus Douglas Costa, prima il pareggio contro il Parma ed ora un Incidente con l’auto. In mattinata il calciatore brasiliano è stato coinvolto in un Incidente stradale, intorno alle 11,15 lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4 nel comune di Santhià in provincia di Vercelli. Nessuna conseguenza per il calciatore della Juventus che era a bordo ...

Juventus - domani riprendono gli allenamenti : Cristiano Ronaldo si riposa a Lisbona : La Juventus oggi non sarà alla Continassa: Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. I bianconeri riprenderanno gli allenamenti nella giornata di domani e inizieranno così a mettere nel mirino il match contro il Sassuolo. Dunque, in attesa di tornare al JTC, i giocatori della Juve ne stanno approfittando per godersi un po' di relax. In particolare Cristiano Ronaldo, che ieri sera si trovava allo stadio Jose Alvalade ...

Juventus - Bonucci non fa drammi e sprona i bianconeri a migliorare : La Juventus, dopo il pareggio contro il Parma, si è ritrovata ad analizzare gli errori commessi per non ripeterli. Adesso i bianconeri avranno due giorni di riposo per staccare la spina e per poi ritornare alla Continassa carichi e rigenerati per preparare il match contro il Sassuolo. Domenica prossima, non ci sarà ancora Leonardo Bonucci che è alle prese con il recupero per l'infortunio alla caviglia patito contro la Lazio. Il numero 19 ...

Polveriera Juventus - lo spogliatoio è a pezzi : le follie di Allegri e gli errori della dirigenza - la stagione rischia di diventare un flop : Polveriera Juventus. E’ andata in scena la partita dei bianconeri valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Allegri non è andata oltre il pareggio nella gara di campionato contro il Parma, una partita incredibile che ha accentuato i limiti del club bianconero, la Juventus non è imbattibile anzi ha dimostra pesanti lacune incredibilmente anche dal punto di vista della rosa, sono lontani i tempi quando dopo ...

Juventus-Parma - D’Aversa : “Noi bravissimi e premiati dagli episodi” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Radio Rai, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato del pareggio per 3-3, ottenuto in pieno recupero contro la Juventus: “Siamo partiti bene, poi abbiamo subito la forza di questa Juventus. Sotto di due gol contro questa squadra non era facile riprendere la partita, […] L'articolo Juventus-Parma, D’Aversa: “Noi bravissimi e premiati ...

LIVE Sport - DIRETTA 2 febbraio : Conegliano-Novara la Finale della Coppa Italia di volley femminile - Juventus fermata dal Parma - Tamberi quarto all’esordio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli Sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: cronaca in tempo reale per ...

DIRETTA Juventus CAGLIARI PRIMAVERA / Streaming video e tv : nei precedenti dominano i bianconeri : DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA: info Streaming video e tv della partita, prevista nella 17giornata di campionato, oggi 2 febbraio 2019.

Calciomercato Juventus - a luglio potrebbero arrivare Zidane e Verratti (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", la permanenza a Torino di Massimiliano Allegri non sarebbe così sicura. Nel caso in cui il club bianconero dovesse vincere la Champions League, infatti, l'allenatore toscano potrebbe essere sostituito. Sempre stando a quanto scrive "Don Balon", la prima scelta della Juventus per ...