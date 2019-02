Juventus | Cristiano Ronaldo compie 34 anni | gli speciali auguri della società bianconera

Compleanno CR7 - gli auguri della Juventus : «Cristiano è Cristiano» : TORINO - E' il Compleanno di Cristiano Ronaldo . Il fenomeno portoghese arrivato in estate alla Juventus dal Real Madrid compie 34 anni e la società bianconera ha deciso di fare gli auguri al campione ...

Juventus : Cristiano Ronaldo - 34 anni e i 7 comandamenti per non invecchiare : TORINO - Si toglie gli anni, una decina, ma è scienza, non vanità, perché Cristiano Ronaldo - lo dicono i medici che lo hanno studiato da vicino, mica il suo agente - ha un fisico molto più giovane dei 34 anni che compie oggi. [...] LA PASSIONE ...

Juventus - domani riprendono gli allenamenti : Cristiano Ronaldo si riposa a Lisbona : La Juventus oggi non sarà alla Continassa: Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. I bianconeri riprenderanno gli allenamenti nella giornata di domani e inizieranno così a mettere nel mirino il match contro il Sassuolo. Dunque, in attesa di tornare al JTC, i giocatori della Juve ne stanno approfittando per godersi un po' di relax. In particolare Cristiano Ronaldo, che ieri sera si trovava allo stadio Jose Alvalade ...

Polveriera Juventus - i problemi non sono solo in difesa : così Allegri ha appiattito Cristiano Ronaldo - il campionissimo “normalizzato” : Cristiano Ronaldo non è più Cristiano Ronaldo: i problemi della Juventus non sono soltanto in difesa, dove con il ritorno di Bonucci e Chiellini si ricomporrà la retroguardia meno battuta d’Italia e una delle più solide d’Europa. Lì davanti c’è un problema forse più grande, perchè quel CR7 arrivato per conquistare la Champions, con la maglia della Juve non ha fatto vedere un briciolo di quello che faceva a Madrid. ...

Juventus - dalla Bbc a Rugani-Caceres : così il primo errore di Andrea Agnelli rischia di vanificare l’effetto Cristiano Ronaldo : Genoa-Juventus 0-0, 11 marzo 2012: sono passati sette anni dall’ultima volta che i bianconeri erano scesi in campo senza la famosa BBC, l’impenetrabile retroguardia formata dal trio Barzagli-Bonucci-Chiellini su cui Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi avrebbero costruito i trionfi dell’infinito ciclo. Curiosamente anche allora al centro della difesa c’era Martin Caceres e la partita finì a reti bianche: sabato sera contro il Parma è ...

Cristiano Ronaldo - cinque curiosità sul portoghese della Juventus : Il famoso calciatore della Juventus è senza alcun dubbio una vera e propria celebrità dentro e fuori il campo. La sua popolarità a 360° è spesso accostata ad eventi di attualità e gossip. Il pluri-pallone d'oro ha una cura maniacale per gli allenamenti e lo dimostrano le prestazioni ogni volta che calca i campi di calcio. Di seguito cinque curiosità sull'asso portoghese....Continua a leggere

Juventus - Cristiano Ronaldo tranquillizza tutti : 'Sarà un grande anno' : Ieri sera, per la Juventus è stata sicuramente una serata strana. I bianconeri contro il Parma hanno giocato un'ottima partita ma negli ultimi minuti hanno buttato via quanto fatto di buono. Infatti, i gialloblù sono riusciti a trovare il 3-3 finale. La Juve, dunque, ha perso due punti sulle inseguitrici, ma al termine del match Cristiano Ronaldo ha analizzato ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra. CR7 si è detto molto fiducioso ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Questo è il calcio...' : TORINO - 'Questo è il calcio...' . La prende con filosofia Cristiano Ronaldo , autore di due gol contro il Parma che non hanno comunque permesso alla Juventus di battere i ducali. 'Guardiamo avanti - ...

Cristiano Ronaldo chiama a raccolta la Juventus - : Siamo consapevoli del fatto che tutto il mondo guarda la Juve, perché è la squadra migliore. Noi però dobbiamo stare tranquilli, perché il nostro sarà un grande anno. Zero preoccupazione, ho piena ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. Gervinho risponde a Cristiano Ronaldo : E’ terminata 3-3 la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Parma, valida per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Sul rettangolo verde piemontese la Vecchia Signora è stata fermata dai ducali. Una doppietta di Cristiano Ronaldo e un gol di Daniele Rugani non sono state sufficienti per regalare i tre punti, viste le marcature dei parmensi firmate da Antonino Barillà e da Gervinho ...

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo : Juventus-Parma 1-0 - il lusitano calcia cadendo - la deviazione di Iacoponi inganna Sepe : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di ...

Juventus-Parma - la sblocca Cristiano Ronaldo : il portoghese buca… in caduta il portiere avversario [VIDEO] : Quinto gol nelle ultime cinque partite di campionato per Cristiano Ronaldo, che porta in vantaggio i bianconeri nel match con il Parma Cristiano Ronaldo sblocca il match dello Stdium tra Juventus e Parma, un acuto del portoghese piega a favore dei bianconeri la contesa dopo poco più di mezz’ora. Un gol strano quello di CR7 che, seppur in caduta, riesce a sorprendere Sepe costringendolo a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Ci ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di gennaio : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di gennaio e si tratta ancora una volta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...