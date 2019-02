Italiani come noi | tassa di ingresso a Venezia? “Rischio blocco del turismo” “Giusto

I nomi dei bambini in Italia - come chiamano i figli gli Italiani? : I nomi dei bambini in Italia, come chiamano i figli gli Italiani? Non solo in Italia, ma un po’ ovunque in Occidente, i nomi dei bambini sembrano vivere delle ondate di popolarità destinate poi a scemare per essere sostituite da altre. E’ facile trovare molte persone nate negli stessi anni con lo stesso nome, poi destinato ad essere misconosciuto nella generazione successiva. Fu il caso del nome “Valentina” negli ...

Italiani come noi - spiati dagli algoritmi? “Come una schedatura - meglio stare attenti”. “Bisogna accettare il sistema” : “Ogni nostra azione in rete è tracciata, ormai c’è poco da fare”, dicono alcuni. “Con le opportune precauzioni si può preservare la nostra privacy“, replicano altri. “L’importante è che i nostri dati non vengano usati per fini illeciti”, aggiungono altri ancora. Il potere di profilazione degli algoritmi ormai è noto alla gran parte dei frequentatori di motori di ricerca e social network. Ne ...

Videogiochi - come se la passano gli sviluppatori Italiani : Un’immagine da “Last Day of June” di Ovosonico come se la passa chi produce Videogiochi nel Belpaese? Bene, ma non benissimo, verrebbe da rispondere leggendo il Censimento dei game developer italiani 2018, che mentre scriviamo viene presentato a Roma al Games Industry Day. Commissionato dall’associazione di categoria, Aesvi, al Centro di ricerca interuniversitario in Economia del territorio, il rapporto evidenzia una fase di ...

Australian Open 2019 - gli Italiani in campo oggi (19 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Arriva il primo weekend degli Australian Open, nel quale si completano i terzi turni per quanto riguarda gli uomini e le donne. In casa Italia soltanto un nome è rimasto in entrambi i casi: tra i maschi Fabio Fognini, tra le femmine Camila Giorgi. Il ligure, testa di serie numero 12, affronterà il numero 23 del seeding, e cioè lo spagnolo Pablo Carreno Busta, contro il quale ha perso tutti i 5 precedenti: il percorso all’interno dello Slam ...

Bambini Italiani sempre più pantofolai : uno studio ci mostra come i piccoli amino la sedentarietà : Cambiano i tempi, così chi immagina Bambini correre per i parchi desiderosi di una giornata di sole per dare sfogo alla loro voglia di scatenarsi in giochi all’aria aperto, in corse per i prati e quant’altro comune ai Bambini in età scolare dovrà abituarsi sempre di più a vedere sempre più pargoli davanti ad uno schermo, che sia tv, pc, smartphone poco importa, quel che veramente importa che la vita sedentaria pare iniziare molto prima nei ...

Australian Open 2019 - gli Italiani in campo oggi (17 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Tornano in scena i numeri uno italiani a Melbourne: oggi, giovedì 17 gennaio, agli Australian Open sarà tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, sulla 1573 Arena, sia Fabio Fognini che Camila Giorgi, e, in doppio, Simone Bolelli ed Andreas Seppi. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su Eurosport Player, diretta live testuale generale e del match di Fabio Fognini ...

Auastralian Open 2019 - gli Italiani in campo oggi (16 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Sarà una giornata molto importante per i colori azzurri, perchè sono tre gli italiani che scenderanno in campo nel tabellone maschile. Andreas Seppi è in ottima forma dopo la finale raggiunta a Sydney e la convincente vittoria in quattro set con l’americano Steve Johnson, testa di serie numero 31. L’altoatesino se la vedrà ora con il tennista di casa Jordan Thompson, numero 72 del mondo e che non ha mai superato il secondo turno agli ...

Australian Open 2019 - gli Italiani in campo oggi (15 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Quattro italiani scenderanno in campo nella seconda giornata degli Australian Open 2019, che hanno già visto tre nostri portacolori staccare il pass per il secondo. Sulla 1573 Arena (l’attuale nome del Court 2, per ragioni di sponsor) Fabio Fognini comincerà il suo torneo all’una, confrontandosi con Jaume Munar, spagnolo per cui Rafael Nadal ha spesso avuto un occhio di riguardo. Sul Court 10, invece, Luca Vanni è atteso dal ...

Australian Open 2019 - gli Italiani in campo oggi (14 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati oggi nella giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l’argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...

[L'analisi] Lo smartworking continua a crescere : ecco quanti sono i lavoratori Italiani agili e come si sentono : Seppur lentamente anche in Italia cresce lo smartworking, ovvero il lavoro agile, come denominato nella legge 81 del 2017 che lo ha ufficialmente introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento ...

Operatori mobili Italiani e roaming europeo : ecco come cambia il 2019 : Dal primo gennaio 2019 cambiano nuovamente le regole per il roaming in Europa: scopriamo dunque come si comporteranno i vari Operatori. L'articolo Operatori mobili italiani e roaming europeo: ecco come cambia il 2019 proviene da TuttoAndroid.

Carige - Giarrusso (M5S) : “Con i soldi degli Italiani aiutiamo i risparmiatori non le banche come ha fatto il Pd” : Il giorno dopo il decreto d’urgenza con il quale il governo è intervenuto per il salvataggio della Banca Carige, tra i pochi parlamentari in giro il capogruppo M5S a palazzo Madama, Stefano Patuanelli difende il provvedimento: “Nessuna marcia indietro da parte del Movimento, siamo intervenuti per salvare i risparmiatori e non per salvare la banca. Una malagestione non può portare a perdere il capitale investito dai cittadini come ci ...

Fiat Panda eterna come la Cuccarini : è ancora la più amata dagli Italiani : “Panda, sei grande!”: recitava così uno dei primi spot dedicati alla utilitaria di casa Fiat, che all’epoca era ancora più contenuta nelle dimensioni, ma già adatta per parcheggiare con facilità, caricare pacchi di Natale, fare un safari nel deserto e addirittura per dormirci dentro (in tre, stesi). La piccola grande Panda cominciava a farsi strada nel cuore degli italiani ed è così che, anche nel 2018, l’utilitaria per antonomasia ...

Giorgia Meloni - rivolta dei nomadi a Gallarate : "Andate a lavorare come tutti gli Italiani" : A Gallarate, dopo lo sgombero dal campo nomadi, sbotta su Twitter Giorgia Meloni, "i sinti protestano al Comune spaccando finestre e lanciando bottiglie. Pretendono un alloggio? Andassero a lavorare come tutti i cittadini italiani che ogni mese fanno sacrifici per pagare un affitto o un mutuo". Legg