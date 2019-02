Italian Pro Tour Banca Generali Private – Ufficializzato il calendario delle gare del 2019

Impiantata su una donna svedese una mano robotica. Il progetto è Italiano : L'intervento è stato eseguito a Goteborg ed è il frutto di un programma coordinato dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. L'impianto le consentirà di controllare l'arto e le restituirà anche ...

Snowboard oggi (5 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli Italiani in gara : oggi (martedì 5 febbraio) si svolgeranno le gare di PSL e Big Air dei Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA). Dopo il gigante di ieri, nella giornata odierna si completerà il programma del parallelo di questa rassegna iridata con lo slalom. Alle 17.00 ora italiana si svolgeranno le qualificazioni del PSL, mentre alle 21.00 le finali. Inizieranno poi le gare acrobatiche con il Big Air, che dalle 17.40 proporrà le qualificazioni, mentre ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (5 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli Italiani in gara : Dopo il primo assaggio di ieri, con la prova numero uno della discesa libera femminile, oggi entrano in scena ufficialmente i Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, infatti, sarà assegnata la prima medaglia della kermesse iridata, nel supergigante femminile, con Mikaela Shiffrin contro il resto del mondo, incominciando dalla nostra Sofia Goggia. Ricordiamo che non si disputerà la prima prova della discesa libera maschile, ...

#R4E – Rowing For Ever – Mercoledì a Firenze l’inaugurazione del progetto della Federazione Italiana Canottaggio : Si terrà Mercoledì a Firenze l’inaugurazione del progetto R4E – Rowing For Ever Firenze è pronta per la presentazione di #R4E – Rowing For Ever – il progetto dedicato alla promozione della pratica sportiva come strumento di socializzazione e di inclusione. Un’iniziativa che porta il cappello della Federazione italiana Canottaggio, sostenuta da Fondazione Angelini e promossa da Fondazione Vodafone Italia ...

Foresight Italian Green Bond Fund quota project bond da 17 - 3 mln : Roma, 4 feb., askanews, - Foresight Group LLP, 'Foresight', annuncia che il Foresight Italian Green bond Fund, 'Fondo', ha completato l'arrangement e la sottoscrizione di un project bond del valore di ...

Viadotti senza proprietari e manutenzione La diretta con Milena Gabanelli L’inchiesta sui ponti Italiani : L’analisi della situazione in Italia e sui ponti senza proprietari nella diretta con Milena Gabanelli e Marco di Prisco, professore del Politecnico di Milano

Sondaggi Ipsos : gli Italiani promuovono governo - ma il 54% boccia reddito di cittadinanza : Stando ad un Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Ipsos, le misure finanziarie previste nella manovra di bilancio targata M5S-Lega verrebbero sostanzialmente bocciate dalla maggioranza di tutti gli italiani. Ad essere messe sotto accusa sarebbero i due cavalli di battaglia delle due rispettive forze politiche costituenti la maggioranza di governo: il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle del ministro del lavoro Luigi Di ...

L'annunciato ritiro Italiano dall'Afghanistan e i rischi dell'improvvisazione : I corti circuiti nel nostro scenario politico si stanno verificando con una crescente frequenza e richiedono il continuo lavoro dei numerosi 'elettricisti' chiamati a ripristinare il funzionamento del nostro sistema. Vi sono chiaramente falli volontari che, nei casi più gravi ed urgenti, rendono necessario l'intervento istituzionale di quanti sono chiamati a garantirlo (compresa la magistratura).Negli altri casi si deve sperare che alla ...

Boxe – Ko e proposta di matrimonio per Carmine Tommasone : l’Italiano non perde il sorriso dopo la sconfitta contro Valdez [VIDEO] : Carmine Tommasone e la proposta di matrimonio in diretta tv dopo il ko contro il campione del mondo Wbo Oscar Valdez Carmine Tommasone ce l’ha messa tutta: il pugile di Avellino ha fidato il campione del mondo Wbo Oscar Valdez, in America, senza però riuscire a sconfiggerlo. Un incontro soddisfacente, che lascia comunque buone sensazioni e sicuramente ricordi speciali a Tommasone. Il pugile italiano ha iniziato subito col piede ...

Snowboard oggi (4 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli Italiani in gara : oggi (lunedì 4 febbraio) si svolgeranno le gare di PGS dei Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA). Dopo le prove del cross, questa rassegna iridata proseguirà con quelle di parallelo e l’Italia è pronta a essere nuovamente protagonista, visti gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo. Si partirà alle 17.00 ora italiana con le qualificazioni, mentre alle 21.00 si svolgeranno le finali. I Mondiali 2019 di Snowboard sono trasmessi in ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (4 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli Italiani in gara : Finalmente si incomincia! oggi, lunedì 4 febbraio scattano ufficialmente i Mondiali di sci alpino di Are 2019. Sulla pista denominata Olympia si inizierà con la prima prova della discesa libera femminile, che si disputerà nella giornata di domenica. La seconda prova in programma sarà di scena mercoledì 6 e sarà seguita giovedì 7 dalla prova di discesa valevole per la combinata. Per i colori italiani saranno in pista Sofia Goggia, che proverà a ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento - come si procede : Poste Italiane: buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento, come si procede buoni fruttiferi postali: come funziona l’ ingiunzione di pagamento Sono diversi i risparmiatori che negli anni Ottanta hanno scelto i buoni fruttiferi di Poste Italiane come prodotto di investimento. Salvo poi ricevere brutte sorprese alla riscossione, 30 anni dopo. Tutta “colpa” di un decreto del 1986 che ha di fatto dimezzato i rendimenti dei buoni ...

Atletica – Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor - Nadia Battocletti vince il titolo U20 nel cross : La campionessa europea under 20 del cross conquista il titolo tricolore di categoria nei 1500, nella prima gara al coperto della propria carriera Nadia Battocletti in copertina nella sessione pomeridiana del day 1 ai Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona dopo il 19,89 di Leonardo Fabbri in mattinata nel peso. La campionessa europea under 20 del cross conquista il titolo tricolore di categoria nei 1500, nella prima gara ...

Banche Italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : La recessione «tecnica» dell'economia italiana, emersa dopo la redazione del rapporto EY, potrebbe impattare in prima battuta proprio sugli Utp, ovvero i crediti di aziende in difficoltà ma ancora «...