Italia e Santa Sede | i novant' anni dei Patti Lateranensi

Rissa alla mensa dei poveri : egiziani e Italiani se le danno di santa ragione : Attimi di panico ieri pomeriggio alla 'Casa degli Angeli': i quattro sono anche compagni di stanza. Ferita una ospite del centro Caritas che ha tentato di separarli. Problemi di convivenza all'origine ...

Elena Santarelli furiosa a Italia Si. Liorni : “C’è la polizia in studio” : Italia Si, Elena Santarelli denuncia gli haters in diretta. Interviene la polizia postale Ha lasciato i telespettatori di Rai1 con il fiato sospeso oggi Elena Santarelli a Italia Si durante il suo lunghissimo sfogo contro gli haters che la attaccano di continuo sui social. Ormai esasperata, la showgirl ha dunque deciso di scrivere la parola FINE a questa vicenda, facendo una vera e propria denuncia in diretta sul podio Italia Si, al termine del ...

Sea Watch - Daniela Santanchè svela la truffa della Ue : "Quanti ne rimarranno in Italia" : "Se vogliamo integrare bisogna offrire lavoro e il lavoro in Italia non c'è. Come tutti noi, proprio perché sono uguali a noi hanno bisogno di mangiare dormire e avere un tetto quindi finiscono nel circuito della delinquenza". Daniela Santachè, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, part

Sea Watch - Daniela Santanchè svela la truffa della Ue : 'Quanti ne rimarranno in Italia' : 'Se vogliamo integrare bisogna offrire lavoro e il lavoro in Italia non c'è. Come tutti noi, proprio perché sono uguali a noi hanno bisogno di mangiare dormire e avere un tetto quindi finiscono nel ...

Santangelo : ´Lavoriamo a progetti per rilanciare la Sicilia e il Sud Italia´ : "Oggi sono stato all´Istituto Tecnico Industriale "Leonardo Da Vinci" di Trapani per parlare di sviluppo e opportunità per questo territorio da cui molti giovani sono dovuti scappare, a ...

Campionati Italiani di ciclocross - Colledani e Teocchi al via della Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote : Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno in gara alla Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote, nelle Canarie, dal 26 al 29 gennaio A meno di due settimane dai podi dei Campionati italiani di ciclocross, gli atleti italiani del Team Bianchi Countervail scaldano i muscoli per l’esordio stagionale 2019 in mountain bike. Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno infatti in gara nella Club La Santa 4 Stage MTB a Lanzarote, Isole Canarie ...

Catania - istigava alla guerra santa sui social : arrestato un Italiano convertito all'Islam : Giuseppe D'Ignoti, un 32enne pregiudicato è stato arrestato dalla polizia a Catania con le accuse di apologia del terrorismo mediante strumenti informatici e istigazione ad arruolarsi in associazioni ...

Terrorismo - istigava alla "guerra santa" sui social network : arrestato un Italiano : Apologia del Terrorismo e istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche. Queste le accuse contestate a un catanese...

Terrorismo - istigava alla guerra santa. Arrestato Italiano convertito all'Islam : Un pregiudicato catanese di 32 anni, convertito all'Islam nel 2011, è stato Arrestato con l'accusa di apologia dei delitti di Terrorismo mediante strumenti informatici ed istigazione ad arruolarsi in ...

Terrorismo - arrestato Italiano convertito all'Islam : sui social istigava alla guerra santa : Dopo essersi convertito all'Islamismo, aveva iniziato a utilizzare i social per fare propaganda e diffusione meditica. La polizia di Catania ha arrestato un pregiudicato catanese di 32 anni ...

CESARE BATTISTI ESTRADATO IN Italia DA SANTA CRUZ/ Arrestato in Bolivia : "era ubriaco e senza soldi" : CESARE BATTISTI Arrestato: 'ESTRADATO da Bolivia in ITALIA'. Conte 'nostro aereo già verso SANTA CRUZ'. Ultime notizie, Salvini: 'pacchia è finita, infame'.

Arrestato Cesare Battisti in Bolivia Preso a Santa Cruz - Conte : «Partirà per l’Italia tra poche ore» : Una squadra speciale dell’Interpol formata da investigatori italiani ha catturato il 64enne terrorista pluri-assassino Cesare Battisti, latitante dal dicembre 2018 dopo la revoca dello status di residente permanente in Brasile e l’ordine di estradizione del presidente Michel Temer

Arrestato Cesare Battisti in Bolivia Preso a Santa Cruz - Conte : «Partirà per l'Italia tra poche ore» : ... lo status di rifugiato, il diritto d'asilo, la richiesta di estrazione negata, un nuovo arresto, l'immediata scarcerazione, un massiccio movimento di intellettuali di tutto il mondo a favore di ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia |Conte : "Subito in Italia da Santa Cruz" : La fuga dell'ex terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agenti Italiani. Battisti deve scontare due ergastoli per 4 omicidi