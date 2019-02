Isola dei famosi 2019 | Alvin risponde alla frecciatina di Barbara D' Urso

Isola dei famosi - Alvin replica a Barbara D'Urso : 'Io condanno ogni forma di violenza' : Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live trasmessa su Canale 5, Barbara D'Urso ha voluto replicare in prima persona al naufrago John Vitale, il quale lo scorso anno ha postato su Facebook dei messaggi denigratori e offensivi nei confronti della conduttrice di Canale 5, portati alla luce in queste settimane. La D'Urso dopo aver condannato il gesto di questo concorrente, ha lanciato una frecciatina anche nei confronti di Alvin, l'inviato ...

Stefano Bettarini non partecipò all’Isola dei Famosi scorsa perchè la sua ragazza lo vietò per la presenza di Alessia Mancini. Leggi per saperne di piu : Stefano Bettarini è sbarcato all’Isola dei Famosi nella terza puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex calciatore, ufficialmente un naufrago, a questo punto si è meritato l’appellativo di “collezionista di reality”: con l’Isola ha... L'articolo Stefano Bettarini non partecipò all’Isola Dei Famosi scorsa perchè la sua ragazza lo vietò per la presenza di Alessia Mancini. ...

“Isola dei famosi” - quelle strane tenerezze tra Marina La Rosa e Ghezzal prima della separazione : prima della terza puntata, Marina La Rosa e Ghezzal erano compagni di Ciurma. I due hanno goduto di momenti di intimità in spiaggia in riva al mare. Ma dopo la diretta di domenica 3 febbraio si sono “separati”: l’ex calciatore ora è nei Pirati grazie alla scelta del leader Maddaloni.

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

L'Isola dei famosi - il Divino Otelma dovrebbe tornare mentre la Cipriani si ritira : Ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata delL'Isola dei famosi 2019 con Alessia Marcuzzi, trasmessa eccezionalmente di domenica. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, curioso di scoprire le novità riguardanti il Divino Otelma, protagonista di un brutto incidente che lo ha visto protagonista nel corso della puntata precedente ad opera di Francesca Cipriani. Il Divino, per fortuna, si è ripreso e ha annunciato ...

Isola dei Famosi - Brosio sbotta in diretta : "Gracia la fa ovunque - a 3 metri dalla nostra testa" : Dopo il ritiro di John Vitale e di Francesca Cipriani, a lasciare l' Isola dei Famosi è Demetra Hampton. Il pubblico ha votato per farla uscire. Ma la terza puntata dell' Isola è stata piuttosto ...

Isola dei famosi - il colpo di scena : anticipazione - annullato il televoto del 4 febbraio. Cos'è successo : colpo di scena a L'Isola dei famosi , annullato il televoto sui 4 concorrenti non vip di Saranno Isolani . In lizza per l'eliminazione c'erano Alice Fabbrica , Giorgia Venturini , John Vitale e Yuri ...

Isola dei Famosi horror - Paolo Brosio smaschera Grecia Colmenares : 'Escrementi - li fa ovunque' : Paolo Brosio ha perso la pazienza. Durante l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi il giornalista ha nominato l'attrice Grecia Colmenares . Perché? A detta di Brosio la donna non usa il bagno , ...

Isola dei Famosi : Il Divino Otelma con un video comunica che sta meglio. Ha 9 punti di sutura in testa ed ematomi. Video : Ieri sera a L’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha tranquillizzato tutti riguardo le condizioni di salute del Divino Otelma. “Il Divino Otelma sta meglio. Ha dei punti di sutura in testa e diversi ematomi.... L'articolo Isola Dei Famosi: Il Divino Otelma con un Video comunica che sta meglio. Ha 9 punti di sutura in testa ed ematomi. Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sarah Altobello - la Melania Trump dell'Isola dei Famosi : Chissà se Melania Trump sa di avere una 'sosia' italiana. Il suo nome è Sarah Altobello e ora tutti la stanno conoscendo grazie all'Isola dei Famosi, dove è approdata come naufraga. Peccato che più che per la fisicità prorompente e per una verace vivacità (caratteristica che non l'accomuna alla First Lady americana), si stia facendo notare per una certa passione per il dolce far niente. Sarah ...