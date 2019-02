iRobot Roomba i7+ | l’aspirapolvere automatico che svuota da solo il serbatoio ma costa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019) È in arrivo sul mercato l’ultimo modello di robot per la pulizia della casa prodotto dai7. Abbiamo avuto modo di provarlo in anteprima, quindi possiamo darvi tutte le informazioni salienti per valutarne l’acquisto quando sarà nei negozi.Prima di tutto il prezzo: la versione senza base di pulizia899 euro, quella con la base (che è l’elemento di novità più interessante),1.199 euro, una cifra decisamente alta, anche rispetto ai top di gamma concorrenti. In più, chi opta per la versione “lusso” dovrà acquistare i sacchetti: ogni confezione da 3 pezzi20 euro.In secondo luogo, c’è da valutare con attenzione l’ingombro della stazione di ricarica, una torretta che è alta 48 centimetri, larga 18,3 centimetri sulla parte centrale e profonda 39 centimetri. È interamente costruita in plastica, e nella parte superiore ha ...