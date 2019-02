Inter | la mossa di Marotta tra crisi e ammutinamenti Spalletti? Il posto è

ilgiornale

(Di martedì 5 febbraio 2019) Le parole sono importanti. Hanno un peso e spesso possono spiegare benissimo una situazione. E c'è una frase pronunciata dadopo la sconfitta contro il Bologna che merita di essere analizzata. "Sembra che per certi versi la squadra mi segua". Una frase che potrebbe, appunto dire tantissimo. Quel "sembra" e quel "per certi versi" non sono esattamente quello che ci si aspetta di sentire da un allenatore che ha il pieno controllo della situazione, dello spogliatoio e del suo ruolo. Non è quella frase secca e decisa che non lascia spazio apretazioni che ci si aspetta dopo una sconfitta che fa male in un periodo di. Non è quel manifesto di sicurezza che in certi momenti è necessario per far vedere che si è saldamente al comando della nave che si dirige. No, non lo è nemmeno un po'.Un allenatore deve avere il pieno controllo dello spogliatoio e la squadra deve seguirlo ...