In Italia si spreca cibo per oltre 15 mld di euro all'anno : Roma, 5 feb., askanews, - Vale lo 0,88% del Pil lo spreco alimentare in Italia per una stima di oltre 15 miliardi di euro, se si considera lo spreco alimentare di filiera, produzione - distribuzione,, ...

Un Italiano spreca in media 3kg di cibo al mese. È ora di cambiare le nostre abitudini. : ... serve una presa di coscienza da parte dei cittadini, che devono smettere di comportarsi come negli spensierati anni Ottanta e adeguare, invece, l'economia domestica all'attualità. Il limite, ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 3-1 a metà gara. Il Setterosa spreca diverse superiorità : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...