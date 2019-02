Il rilevamento della caduta di Apple Watch ha salvato una vita?

wired

(Di martedì 5 febbraio 2019)Una delle caratteristiche più interessanti degli ultimiè sicuramente quella didelle cadute. Il gadget utilizza gli accelerometri che ha a disposizione per capire quando il polso del proprietario disegna una traiettoria compatibile con uno scivolone a terra o con unaverticale, e in quel caso si fa trovare pronto a chiamare automaticamente i soccorsi. Ebbene la funzione si è particolarmente utile per un utente in Norvegia, che una notte di gennaio è caduto nella stanza da bagno di alcuni amici battendo la testa e rimanendo privo di conoscenza: l’orologio ha rilevato l’incidente e, come di consueto in questi casi, ha chiesto al proprietario se andasse tutto bene; nel non ricevere risposta, ha utilizzato la e-sim integrata nella scocca per effettuare autonomamente una chiamata ai soccorsi, che si sono presentati al luogo indicato dai servizi ...