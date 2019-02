Il Papa celebra la prima messa pubblica nella penisola araba | partecipano migliaia di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019)Francesco hato la. Il pontefice, in visita negli Emirati Arabi Uniti da tre giorni, ha officiato il sacramento nel più grande stadio di Abu Dhabi, lo Zayed Sports City: hanno partecipato cattolici di cento nazionalità e 4mila musulmani. In totale sono 135mila i biglietti che sono stati venduti per l’evento. Bergoglio,del giro sullamobile che ha anticipato la funzione liturgica, ha visitato in privato la cattedrale di San Giuseppe, una delle due chiese cattoliche della città, accolto da monsignor Paul Hinder vicario apostolico del Vaticano per l’Arabia meridionale. La comunità cattolica locale, una minoranza comunque numerosa dello Stato musulmano, è composta da circa 900mila persone per lo più lavoratori immigrati da Paesi asiatici come l’India e le Filippine, pari al 10 per cento della popolazione ...