Il monologo di Bisio sotto accusa | Era partito bene | poi ha detto hakuna

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Era uno dei momenti più attesi della prima serata di Sanremo. Claudiotorna sulle polemiche pre-Festival, con le accuse a Claudio Baglioni per le posizioni pro-migranti, per il suosatirico. Nel suo discorsocerca di dimostrare che in realtà da sempre, dietro alle canzoni di Baglioni si celano messaggi pro-immigrazione. "Passerotto non andare via era una presa di posizione chiarissima, un'esortazione agli immigrati e Baglioni l'ha30 anni prima che arrivassero, è stato lui a fargli venire l'idea".Fin qui tutto. Ma poiscivola su una battuta di cattivo gusto, stando al giudizio di molti utenti su Twitter. "E' lui che li ha sobbillati", hasempre riferendosi a Baglioni. "Loro - ha continuato - non ci pensavano nemmeno stavano belli lì paciarotti, con il pentolone, a cantarematata". Ecco, il riferimento ad ...