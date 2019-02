Il marito di Kyenge con la Lega | l' eurodeputata | Matrimonio finito

"Mio marito candidato con la Lega? Ci stiamo separando" - rivela Cécile Kyenge : Come potrà aver reagito Cécile Kyenge alla notizia che il marito Domenico Grispino si è candidato al Comune di Castelfranco Emilia con la Lega, il partito dalla quale sono arrivati attacchi durissimi nei suoi confronti, se non ingiurie, come quando Roberto Calderoli la paragonò a un orango? L'eurodeputata del Pd non sembra curarsene troppo. Il matrimonio tra i due, ha rivelato su Facebook, sta infatti per finire. "Mio marito ...

'Mio marito con la Lega? Il matrimonio era già finito...' - Kyenge - : Bologna, 5 feb., askanews, - Il loro matrimonio era già finito e poi a tutti è garantita la 'libertà di candidarsi' con chi si ritiene più giusto. Con queste parole l'ex ministro Cecile Kyenge ha ...

Kyenge : "Mio marito al voto con la Lega? Il nostro matrimonio è finito..." : A casa Kyenge le acque sono parecchio agitate. Il marito dell'ex ministro infatti proprio ieri non ha negato la volontà di candidarsi con la Lega. 'Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, ...

Cécile Kyenge - il marito si candida con la Lega? 'Divorzio' - non l'ha presa bene : No, Cécile Kyenge non l'ha affatto presa bene. Si parla dell'annuncio di suo marito, dato a La Zanzara di Radio 24: il signor Domenico Grispino si candida con la Lega al Comune di Castelfranco Emilia. ...

Cécile Kyenge - il marito si candida con la Lega? "Divorzio" - non l'ha presa bene : No, Cécile Kyenge non l'ha affatto presa bene. Si parla dell'annuncio di suo marito, dato a La Zanzara di Radio 24: il signor Domenico Grispino si candida con la Lega al Comune di Castelfranco Emilia. Proprio quella Lega di Matteo Salvini che per anni ha combattuto la Kyenge e le sue idee pro-immigr

Il marito di Cecile Kyenge candidato con la Lega - l’eurodeputata : “Stiamo per divorziare” : L'ex ministra Cecile Kyenge ha commentato così la notizia della candidatura del marito Domenico Grispino: "Non c'è nessuna novità, salvo il fatto che si stia finalmente avvicinando la data dell’udienza davanti al giudice per la fine del nostro matrimonio; udienza da me richiesta ormai mesi addietro"Continua a leggere

Il marito dell'ex ministra Kyenge che si candida con la Lega : Il marito di Cécile Kyenge, eurodeputata Pd, si candiderà con la Lega alle prossime elezioni Comunali in provincia di Modena. Lo ha annunciato lo stesso Domenico Grispino, a microfoni de La Zanzara su Radio 24: “Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia, sono persone perbene quelli della Lega”. “Ci sono le elezioni comunali”, ha detto, “e metto a disposizione della Lega ...

Lega - marito di Kyenge : “Diciotti? Finirà nel nulla. Non voterò Pd alle Europee. Con mia moglie non parlo di politica” : “Caso Diciotti? Ho firmato contro il processo a Salvini, sono sicuro che Finirà tutto nel nulla. Se uno prende una linea poi non può cambiare, è evidente che Salvini lo stia facendo per svegliare l’Europa. Fa bene. I magistrati non dovrebbero processare solo Salvini, i grillini dovrebbero farsi imputare anche loro. Non è partito da solo Salvini”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) da Domenico Grispino, ...

Il marito di Kyenge (PD) si candida con la Lega : È tutto vero: il marito dell’ex ministro Cecile Kyenge (Partito Democratico) si candida alle elezioni comunali con la Lega. Domenico Grispino ha infatti deciso di scendere in campo con il partito dal quale in passato sono arrivati degli attacchi durissimi alla moglie. Nel 2013, il senatore Roberto Calderoli aveva infatti paragonato la ministra Kyenge ad un orango, mentre l’europarlamentare Mario Borghezio aveva accusato la donna di voler ...

Il marito di Cecile Kyenge si candida con la Lega. "Ognuno pensa per sé" : "Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia". Per Domenico Crispino, marito di Cecile Kyenge, quelli della Lega "sono persone perbene" e a La Zanzara, su Radio 24, ha rivelato le sue intenzioni di candidarsi con il Carroccio, il partito che più volte ha attaccato la moglie. Per il leghista Roberto Calderoli l'eurodeputata PD era un "orango", il collega Borghezio l'aveva ...

Il marito di Cécile Kyenge si candida con la Lega alle Comunali : “Sono persone perbene” : Il marito di Cécile Kyenge, eurodeputata Pd, ha annunciato che si candiderà con la Lega alle prossime elezioni Comunali in provincia di Modena. “Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle Comunali di Castelfranco Emilia, sono persone perbene quelli della Lega”. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Domenico Grispino, marito della parlamentare Pd, a La Zanzara su Radio 24. “Ci sono le elezioni ...

Sì - il marito della Kyenge ha deciso di candidarsi con la Lega. 'Mia moglie? Ognuno pensa per sé' : "Mia moglie? Io penso per me, Ognuno pensa per sé, con mia moglie non parlo mai di queste cose" commenta riferendosi alla carriera politica della moglie nel PD. "Sono a favore dello slogan '...

Il marito di Cécile Kyenge : "Mi candido con la Lega" : Domenico Grispino, marito dell'eurodeputata Pd: "Salvini non è disumano, è una macchina da guerra per avere consensi. Ma...

Cecile Kyenge - marito si candida con la Lega/ "Persone perbene. Aiutiamoli a casa loro? Condivido lo slogan" : Domenico Grispino, marito di Cecile Kyenge, si candida con la Lega alle elezioni comunali. "Persone perbene". E condivide slogan "Aiutiamoli a casa loro"