Il marito di Cécile Kyenge si candida con la Lega alle Comunali | “Sono persone perbene”

ilfattoquotidiano

: Il marito di Cecile Kyenge ha detto che vuole candidarsi alle comunali con la Lega - repubblica : Il marito di Cecile Kyenge ha detto che vuole candidarsi alle comunali con la Lega - fanpage : Il marito di Cecile #Kyenge (Pd) si candida con la Lega: 'Sono persone per bene' - ivanaviscione : Il marito di Cécile Kyenge si candida con la Lega: 'Salvini non è disumano' -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ildi, eurodeputata Pd, ha annunciato che si candiderà con laprossime elezioniin provincia di Modena. “Ho firmato per Salvini ai banchetti della, entrerò in listadi Castelfranco Emilia, sonoperbene quelli della”. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Domenico Grispino,della parlamentare Pd, a La Zanzara su Radio 24. “Ci sono le elezioni”, ha detto, “e metto a disposizione dellaquello che so, le mie competenze”. Grispino ha anche firmato ai gazebo contro il processo a Salvini sul caso Diciotti: “Sì finirà nel nulla”, ha detto. “Se uno prende una linea poi non può cambiare, è evidente che Salvini lo fa per svegliare l’Europa. Sta facendo bene”.Proprio laperò, è stata più volte attaccata dal Carroccio. A gennaio 2019 il ...