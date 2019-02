' Il mare della nostra storia' | il nuovo film di Giovanna Gagliardo sulla Libia il 7

Danni mareggiata costa Abruzzese - la CNA chiede intervento della Regione : Pescara - Misure urgenti per coprire i pesantissimi Danni patiti dagli stabilimenti balneari abruzzesi in seguito alle mareggiate dei giorni scorsi: un evento che soprattutto nel territorio di Silvi Marina ha prodotto conseguenze gravissime alle strutture. A chiedere alla Regione di intervenire è il portavoce regionale di Cna Balneatori Abruzzo, Claudio Mille, che ricorda come – oltre alla cittadina teramana – il bilancio negativo riguardi ...

Poliziotti al gazebo della Lega per firmare petizione pro-Salvini : aperta un'inchiesta : Gi agenti protagonisti della foto incriminata rischiano un procedimento interno: avrebbero espresso una opinione politica...

Needle – Renzo Rubino - “ll gelato dopo il mare” - “Cosa direbbe Lucio” e “ll segno della croce”. Guarda il video! : [embed]https://youtu.be/hsFcI97Etms[/embed] Renzo Rubino è uno dei pochi artisti oggi davvero interessanti, geniali, quelli che, come mi ha raccomandato Enzo Gragnaniello di cercare, hanno il “filo d’oro”. Chissà se col tempo se ne accorgeranno tutti. Lo aspettavo dal luglio 2017, quando uscì il suo 4° album “Il gelato dopo il mare”, per ascoltare insieme il vinile, ma è arrivato al Barone Rosso solo lunedì 28 gennaio 2019. Così ho ...

Giorni della merla venti forti e mari agitati sull'Italia possibili mareggiate : Roma - Ultimi Giorni di gennaio all'insegna del maltempo sull'Italia a causa della discesa sul Mediterraneo di impulsi di aria polare nord atlantica. Quando correnti molto fredde entrano in contatto col nostro bacino la risposta è sempre la stessa, si formano delle profonde basse pressioni o cicloni in grado di portare venti forti e mari in burrasca. Un nuovo importante peggioramento si profila per i prossimi Giorni, un vortice di ...

Tuffo della Merla - così gli Amici del mare sfidano l'inverno : Pochi gradi di temperatura ma nessun timore per i partecipanti al Tuffo collettivo organizzato dagli Amici del Mare per i giorni della Merla 2019 , clicca

La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per portare i medicinali ai bambini di Linosa : A causa del maltempo, da una settimana le navi non arrivano più a Linosa da oltre una settimana. Così, nella notte, la motovedetta Cp324 della Guardia Costiera, partita da Lampedusa, ha sfidato raffiche di vento a 30 nodi e onde alte fino a 4 metri, come spiega un tweet della stessa Guardia Costiera, “per portare medicinali a favore dei bambini”. L'articolo La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per ...

La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per portare i medicinali ai bambini di Lampedusa : A causa del maltempo, da una settimana le navi non arrivano più a Linosa da oltre una settimana. Così, nella notte, la motovedetta Cp324 della Guardia Costiera, partita da Lampedusa, ha sfidato raffiche di vento a 30 nodi e onde alte fino a 4 metri, come spiega un tweet della stessa Guardia Costiera, “per portare medicinali a favore dei bambini”. L'articolo La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per ...

Castellammare - Rubarono in un autogrill di Campagna - Sa - - nei guai 15 tifosi della Juve Stabia : Trasferta a Potenza con furto per alcuni tifosi della Juve Stabia. Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato e dalla Questura di Salerno, una quindicina di tifosi stabiesi, dopo essersi fermato ...

Tav - contro-dossier della Lega : lo stop costerebbe 24 miliardi - più che ultimare l'opera : "Sospendere la Tav costa più che ultimarla" : è quanto emerge dal contro-dossier della Lega che segna un altro strappo con il M5s. Per il vicepremier Matteo Salvini, l'analisi costi-benefici dei ...

Sea Watch - Pd pronto al blitz : 'Saliamo a bordo della nave'. Tratto di mare 'blindato' : Chiuso il Tratto di mare intorno alla Sea Watch 3 . Con un'ordinanza emessa ieri, e valida 'dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa ', lo specchio d'acqua all'...

Programmare minisatelliti - ecco le 11 squadre di studenti italiani che partecipano alla finale della gara Zero Robotics : Oggi studenti di licei e istituti tecnici italiani provenienti da tutta Italia partecipano alla finalissima della competizione spaziale Zero Robotics 2018/19, giunta all’ottava edizione. Si tratta una gara di programmazione organizzata dall’Agenzia Spaziale statunitense (NASA) e dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), indirizzata agli studenti delle scuole superiori di tutto il mondo. Fra le 150 squadre che si sono iscritte ...

Partorisce sul traghetto della Grimaldi - soccorsa in mezzo al mare : soccorsa dalla Guardia costiera di Cagliari. Aveva fretta di nascere il piccolo venuto alla luce, ieri mattina sul traghetto Excelsior della Grimaldi-Gnv. La nave si trovava a largo della Sardegna, in ...

Benedetto Della Vedova verso la guida di +Europa - Emma Bonino prova a calmare i radicali : Emma Bonino richiama più volte il "senso di disciplina" che ha animato finora il congresso di +Europa. "Spero che chiunque vinca e chiunque vinca un po' meno, si sentano tutti vincitori – dice in conclusione del suo intervento l'ex ministro e commissario europeo – e sappiano che possono contare sulla cooperazione e il sostegno di tutti quanti. Se saremo capaci di farlo, penso che avremo vinto tutti". È il tentativo, ...

CITTÀ DI CASTELLAMmare DEL GOLFO - Shoah. Giornata della memoria con Gaetano Basile al teatro Apollo-Guadagno per ricordare le vittime del ... : 25 gennaio 2019 Ingresso libero Nella Giornata della memoria, domenica 27 gennaio, alle ore 18,30, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, Gaetano Basile, accompagnato dai musicisti Mandreucci e Vella, ...