Il leader dei radicali Marco Cappato lascerà la dirigenza di +Europa

La prima volta dei cheerleader maschi al Super Bowl : Il Super Bowl 2019 , vinto dai New England Patriots, due cheerleader maschi hanno fatto la storia di questo sport: sono stati infatti i primi uomini a incoraggiare la propria squadra durante la finalissima giocata domenica. Un fatto che è stato accolto come un segno molto forte di un cambiamento dei costumi ...

Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata in diretta : Paolo Brosio è il nuovo leader : Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata L’Isola dei Famosi 2019 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 21.33: Con qualche minuto d’anticipo rispetto alla scorsa settimana, inizia ...

Venezuela - ultimatum dei leader europei a Maduro : Il presidente francese Emmanuel Macron, quello spagnolo Pedro Sanchez e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno dato il loro ultimatum al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro: elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni, oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò quale nuovo presidente. Il leader dell’opposizione si è auto dichiarato tale nei giorni scorsi, ottenendo subito il riconoscimento ...

Logista confermata come uno dei leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico : ... a livello mondiale, fanno parte della lista A, in possesso dei requisiti maggiori per l'impegno a ridurre le emissioni di CO2, mitigare i rischi ambientali e sviluppare un'economia a basse emissioni ...

Coldiretti : Veronica Barbati leader dei giovani agricoltori : E’ Veronica Barbati il nuovo leader dei giovani agricoltori italiani. Trent’anni, campana di Avellino, laureata in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, è stata eletta dall’Assemblea di Coldiretti giovani Impresa, composta da rappresentanti provenienti dalle campagne di tutte le Province e Regioni italiane, in rappresentanza di oltre 70mila giovani. Dal 2010 è titolare di un’azienda situata sulle verdi colline di Roccabascerana in ...

Nuovo trattato franco-tedesco - Macron e Merkel contro la minaccia dei nazionalismi. I due leader contestati a Aquisgrana : Angela Merkel e Emmanuel Macron hanno firmato il Nuovo trattato franco-tedesco di Aquisgrana che rilancia l'amicizia e la collaborazione bilaterale. La firma del trattato arriva a corroborare la collaborazione fra i due Paesi partner a 56 anni dall'accordo fra De Gaulle e Adenauer nello stesso giorno del 1963. Prima dei due leader, il trattato è stato firmato dai ministri degli Esteri di Francia e Germania. Si tratta di un evento di cruciale ...

Thom Yorke : a luglio il leader dei Radiohead torna in Italia : Il film è ormai nelle sale di tutto il mondo, e la musica di Yorke è stata apprezzata da critica e pubblico per aver creato l'atmosfera oscura e angosciante che ha caratterizzato tutto il film, e per ...

Addio ad Armin Loacker - il re dei wafer che aveva portato l’azienda di famgilia a diventare leader nel settore : E’ morto all’età di 78 anni Armin Loacker, il re dei wafer. Era il figlio di Alfons, fondatore dell’azienda di Bolzano nell’ormai lontano 1925. Armin, insieme alla sorella Christine, aveva portato l’impresa ad essere un leader nel settore, attualmente big player a livello internazionale. La Loacker, che oggi conta 1.000 dipendenti, ha un volume d’affari di 335 milioni di euro, esportando i suoi prodotti in ...

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson leader del Desert Classic al termine dei primi due round : Il secondo round del Desert Classic (montepremi 5,9 milioni di dollari) premia ancora Phil Mickelson. Il veterano americano del PGA Tour piazza un buon -4 sul Nicklaus Tournamens Course, uno dei tre percorsi tra i quali si svolge la kermesse statunitense, mantenendo così la vetta della classifica con lo score di -16. Mickelson, dopo aver siglato 6 birdie, può recriminare a causa di un double bogey in cui è incappato nel corso dell’ultima ...

Enrico Letta : "Matteo Renzi e Silvio Berlusconi cattivi maestri dei leader populisti di oggi" : "Come non rendersi conto che certe prerogative usate per definire populisti Salvini e Di Maio hanno albergato, più o meno clandestinamente in Berlusconi e in Renzi?", scrive Enrico Letta sul suo libro Ho imparato, così come riportato su La Stampa. Insomma, per l'ex premier del Pd il Cavaliere e l'ex

leader dei gilet gialli rifiuta incontro con Luigi Di Maio : in un video lo confondeva con Salvini : Uno dei Leader dei gilet gialli, Eric Drouet, ha rifiutato l'offerta di sostegno ricevuta dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio. I gilet gialli vogliono rimanere "apolitici". In un video, invece, si vede Drouet mentre parla con altri esponenti del movimento francese e si sente parlare di Salvini e Di Maio, ma il Leader dei gilet gialli sembra conoscere ben poco dei due politici italiani.Continua a leggere

Il leader dei Verdi tedeschi ha lasciato Twitter e Facebook : Dopo un paio di brutte figure, spiegando che stare sui social «fa scattare qualcosa in me: mi fa essere più aggressivo, più chiassoso, più tagliente»

Parla il leader dei gilet arancioni "Dalla Puglia a Roma coi trattori" : "90 mila ettari senza aver raccolto un'oliva, 800 milioni andati in fumo. E' ora che la politica si accorga dell'agricoltura". Intervista al Conte Spagnoletti Zeuli, leader dei gilet arancioni Segui su affaritaliani.it