Il governo italiano ha preso una posizione sul Venezuela

Venezuela - gli italo-venezuelani al governo italiano : “Voi dalla parte sbagliata della storia - basta alla dittatura di Maduro” : “Il governo italiano si è messo dalla parte sbagliata della storia”. A dirlo, dal palco di Caracas, durante la manifestazione a sostegno di Guaidò e contro Maduro, l’avvocato Venezuelano di origini italiane Angelo Palmieri. dalla piazza è stata letta anche una lettera rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per “esprimere il nostro stupore per la posizione assunta dall’Italia”. Il nostro ...

La comunità italo-venezuelana scrive a Mattarella : "Il governo italiano riconosca Guaidò" : ...

Venezuela - Parlamento : “Stupiti dal governo italiano”. Comunità italo-venezuelana a Mattarella : “Roma dalla parte sbagliata della storia” : “Diciamo al presidente dell’Italia che siamo stupiti per la posizione assunta dal governo italiano. Oggi chiediamo che si schieri accanto ai Venezuelani e riconosca Juan Guaidò come presidente”. L’Assemblea nazionale del Venezuela su Twitter si rivolge di nuovo all’Italia, l’unico Paese Ue che si è astenuto sulla proposta svedese al Parlamento europeo per il riconoscimento di Guaidò. L’organo, usando l’hashtag ...

Strasburgo dice al governo italiano di aiutare i migranti della Sea Watch : Cedu, l'Italia deve adottare misure di emergenza per i migranti della Sea Watch 3 Berlino, 30 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia “deve adottare misure di emergenza” per aiutare i 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 3, operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch e isolata da

Sea Watch 3 - l’unico a violare la legge del mare è il governo italiano : Il Movimento 5 Stelle ha parlato dei “barconi della morte” in uno scarnissimo post sul Blog delle Stelle pubblicato nella mattinata di domenica. Si tratta dell’ennesimo tassello della stomachevole strategia dei “taxi del Mediterraneo” inaugurata oltre due anni fa dal capo politico Luigi Di Maio e che avvicina, e quasi sovrappone, le posizioni del pentastellati a quelle degli alleati leghisti. Per certi versi, cioè sulla criminalizzazione delle ...

Di Maio : “Il governo italiano al lavoro per far sequestrare la Sea Watch” : «Siamo impegnati su due cose: nel produrre i documenti per sequestrare questa imbarcazione e nel far arrivare in Olanda queste 47 persone. Le prossime saranno ore decisive». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite questa sera di La7. «Il governo olandese è ambiguo - aggiunge -, se Sea Watch non batte la loro bandiera vorrà dire che è una ...

Migranti - voci dalla Sea Watch : "È una prigione. Il governo italiano cosa vuole da noi?" : Sono al nono giorno in mare, fermi a un miglio da Siracusa, in attesa di sbarcare. Non capiscono perché la nave che li ha salvati, la Sea Watch 3, non entri in un porto. Attendono, al freddo, ammassati in spazi troppo piccoli per 47 persone, che qualcuno si decida a farli sbarcare. "cosa vuole da noi il governo italiano?", chiede uno dei Migranti salvati dalla nave dell'ong tedesca ai tre parlamentari e al sindaco di Siracusa che sono ...

Mediterranea al governo italiano : noi pronti a soccorrere Sea Watch - porti aperti : La Mediterranea Saving Humans è pronta a soccorrere nave Sea Watch 3 che "da alcune ore si trova a ridosso delle coste della Sicilia Orientale, costretta a riparare li' dal maltempo con condizioni meteo-marine in netto peggioramento nelle prossime ore". Lo fa sapere la stessa piattaforma delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio si alterna nel Mediterraneo con le Ong Open Arms e Sea Watch. A bordo, ormai da cinque giorni, vi sono 47 ...

I francesi non vogliono fare una «gara a chi è più stupido» con il governo italiano : Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle polemiche con il governo italiano

Migranti - Moscovici si schiera con Macron : “Il governo italiano ostile” : Pierre Moscovici corre subito a difendere Emmanuel Macron. Il commissario agli Affari economici, che Le Figaro dà in pole position per prendersi la poltrona più alta della Corte dei Conti francese una volta terminato l’incarico a Bruxelles (leggi qui), si è immediatamente schierato contro le dichiarazioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla Francia e i suoi interessi nel continente africano. “Sono ostili”, ha tuonato al suo ...

Tensione Italia-Francia - Moscovici : “Dal governo italiano affermazioni inutili - assurde e ostili” : “La relazione tra Francia e Italia è molto stretta: qualsiasi scontro tra i due Paesi è un vero peccato. Alcune dichiarazioni sono semplicemente stupide”. Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, torna a commentare, a margine dell’Ecofin a Bruxelles, le dichiarazioni nei riguardi della Francia di esponenti di punta del governo italiano. L'articolo Tensione Italia-Francia, Moscovici: “Dal ...

Unesco : il governo nomina Lino Banfi rappresentante italiano : Lino Banfi verrà nominato dal governo per rappresentare il nostro Paese nella commissione italiana per l 'Unesco. "Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco", è la battuta di Luigi Di Maio nel presentare, alla convention M5s sul reddito di cittadinanza, il noto attore. "Voglio portare un sorriso ovunque", ha detto Banfi.

Burkina Faso nel caos - si dimette il governo : crescono i timori per l'italiano e la compagna scomparsi : Il Burkina Faso è nel caos. E nonostante le rassicurazioni del premier canadese Justin Trudeau, che ieri aveva detto di ritenere che Edith, la connazionale scomparsa con l'architetto padovano Luca ...

