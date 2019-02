Il Festival sovranista

ilfoglio

: RT @vittovolte: Il direttore #Rai1 Teresa De Santis parla di Festival sovranista, di Italia che non ha nulla da imparare dall'estero.A me d… - pbenedetti50 : RT @vittovolte: Il direttore #Rai1 Teresa De Santis parla di Festival sovranista, di Italia che non ha nulla da imparare dall'estero.A me d… - RollingStoneita : Il presunto conflitto di interessi di #Baglioni 'Sta alla sua coscienza'. Kermesse sovranista? 'Voglia di sottoline… - BinaryOptionEU : #AlBano: '#Festival 'sovranista'? E' tornato alle origini' -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Sanremo. “Non è unpolitico” ha dichiarato ieri il presidente Baglioni in conferenza stampa prima di chiedere la fiducia, stasera in diretta tv, per il suo secondo mandato a Sanremo. Poi si è subito smentito da solo, annunciando l’ennesimo super ospite italiano (Riccardo Cocciante): cosa c’