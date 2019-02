Il cantante dei Maroon 5 si esibisce a petto nudo al Super Bowl e scoppia il

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo assente nel cast - problemi per la cantante : Jo Squillo non è tra i naufraghi: l'annuncio di Alessia Marcuzzi nel corso della prima puntata dell'Isola.

Jo Squillo assente dall'Isola dei Famosi : problemi per la cantante : Jo Squillo assente nella prima puntata dell'Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi dà l'annuncio È ufficialmente iniziata la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che però vede assente un volto del cast. Stiamo parlando di Jo Squillo. Tutti i naufraghi sono già giunti sull'isola, pronti a mettersi alla prova in questa nuova e importante esperienza. Ma la

Dolores O'Riordan - pellegrinaggio dei fan/ 1 anno fa morì la cantante dei Cranberries : "dava gioia e conforto" : Un anno fa moriva Dolores O'Riordan, la cantante del gruppo irlandese Cranberries. Centinaia di fan si sono recati sulla sua tomba

E' morto Steve Ripley - chitarrista e cantante dei Tructors : aveva 69 anni : Il cantante e chitarrista statunitense Steve Ripley, bandleader dei Tractors, è morto nella sua casa di Panwee, in Oklahoma, all'età di 69 dopo una lunga battaglia contro un tumore. L'annuncio della ...

L’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi : un cantante è stato rifiutato : L’Isola dei Famosi con la Marcuzzi: Dennis Fantina non sarà nel cast Continua ad impazzire il toto-nome sul cast della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Ci avviciniamo a grandi passi verso la nuova stagione del reality condotto da Alessia Marcuzzi e ancora non sappiamo chi saranno i nuovi naufraghi che animeranno le spiagge in Honduras. Tempo di accordi e ...

Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione e il veto posto su Viola Valentino : la replica della cantante : Ci avviciniamo sempre più al 24 gennaio, data che segnerà la partenza dell'edizione numero 14 dell'Isola dei Famosi. Continua la carovana di voci sul cast del reality show isolano di canale5, fra i nomi citati anche quello di Riccardo Fogli, ex componente dei Pooh ora 71enne che, secondo il settimanale Oggi, potrebbe approdare fra le spiagge dell'Honduras.Non è tutto, sembra che Fogli abbia chiesto di mettere un veto (non da poco) sulla ...

Giuliano Sangiorgi - il cantante dei Negramaro - con le donne della sua vita in giro per Roma. (FOTO) : Giuliano Sangiorni papà innamorato. Il cantante e frontman dei Nagramaro è pazzo della piccola Stella, la primogenita nata lo scorso tre novembre dall'amore per la compagna, la sceneggiatrice Ilaria Macchia. Ed eccolo, insieme alle...