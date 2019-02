Icardi è il volto della crisi L' Inter rivuole il vero capitano

Rinnovo Icardi - Juventus alla finestra : coinvolto anche Dybala? : Rinnovo Icardi- Continua a far discutere il prossimo futuro di Mauro Icardi. L’attaccante nerazzurro non avrebbe ancora raggiunto l’accordo con il club nerazzurro per il suo Rinnovo contrattuale. Il capitano interista, nelle scorse ore, suo proprio account instagram, ha ufficialmente affermato: “Wanda Nara curerà i miei interessi fino al termine della mia carriera. Prenderò in […] L'articolo Rinnovo Icardi, Juventus alla ...