I big d’Europa dalla parte di Guaidó. L’Italia resta senza alleati e blocca il testo comune della Ue : Il primo passo lo fanno Francia e Spagna. Poi, con il passare delle ore, altri governi europei si uniscono. A fine giornata la lista dei Paesi Ue che riconoscono Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela ne include diciannove. Firmano un documento congiunto per sostenere il numero uno dell’Assemblea Nazionale e per chiedergli di convocare...

Col biglietto della metropolitana a 2 euro - Milano sarebbe la più cara d’Europa? : Una fermata della metropolitana milanese MM3. (foto: Jacopo Raule/Getty Images) Da una parte c’è il sindaco di Milano Beppe Sala, che ancora ieri in un video su Facebook è tornato a difendere la scelta di aumentare da 1,50 a 2 euro il biglietto della metropolitana. Beninteso, la sola corsa singola, senza toccare gli abbonamenti. Una scelta dettata dalla necessità di contenere i costi e sostenere gli investimenti, ha spiegato. ...

Gdpr - fioccano i reclami contro i big del web : già 95mila in Europa : Giovanni Buttarelli – Garante Europeo per la Privacy A otto mesi dall’applicazione del Regolamento europeo per la protezione dei dati, meglio noto come Gdpr, ricorre oggi, 28 gennaio, proprio la giornata per la protezione dei dati, voluta dal Consiglio d’Europa dal 2006, in tempi molto antecedenti alle nuove norme, ma che danno il segno di quanto l’Unione abbia a cuore questo tema. La ricorrenza (celebrata anche a livello mondiale) arriva ...

I ricavi commerciali spingono le 12 big : da sole valgono il 65% in Europa : Il calcio europeo continua a crescere, seppur con un divario tra le big e le altre che aumenta sempre più. L'articolo I ricavi commerciali spingono le 12 big: da sole valgono il 65% in Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

big Mac - addio in Europa : McDonald’s perde battaglia legale contro una catena irlandese : Il colosso del fast food non avrà più l'esclusiva per quello che è il suo panino di punta. A spuntarla è la catena di ristoranti irlandesi, la Supermacs. McDonald's ha già annunciato che farà ricorso contro questa decisione ma, se dovesse esser confermata, non potremo più ordinare un "Big Mac"Continua a leggere

Juventus - i conti dei bianconeri : la Signora tiene il passo delle 'big' d'Europa : Juventus sulla scia delle big come Barcellona, Bayern Monaco, PSG o Manchester City che sono diventati a tutti gli effetti dei marchi globali capace di attrarre pubblico in tutto il mondo " ...

biglietti Inter-Rapid Vienna - Europa League : vendita libera dal 17 gennaio : L’Inter, dopo essere stata eliminata dalla UEFA Champions League, è approdata in Europa League. I nerazzurri affronteranno il Rapid Vienna ai sedicesimi di finale della competizione. Il match di andata verrà disputato in Austria il 14 febbraio all’Allianz Stadion, mentre la partita di ritorno sarà giocata a San Siro il 21 febbraio. In vista della sfida casalinga, la società ha già aperto la vendita dei Biglietti. La Fase 1 prevede la prelazione ...

Lazio - più fantasia e meno polemiche per centrare l'Europa dei big : Lì, al quarto piano, tira una strana aria. Al momento la Lazio ci abita da sola ma gli spifferi cominciano ad insinuarsi con troppa insistenza. Un film che sembra ripercorrere il copione dello scorso ...