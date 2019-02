Huawei P20 Lite di nuovo raggiunto dall’aggiornamento 168 | precisazioni sul firmware di

Nuova ondata di offerte MediaWorld con Huawei P20 Pro e Galaxy S9 al top per gli X Days : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono a caccia di offerte MediaWorld, soprattutto in riferimento ad alcuni smartphone di fascia alta come i vari Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9, se consideriamo le proposte che sono state ufficializzate proprio oggi 5 febbraio a proposito degli X Days. Proviamo dunque ad analizzare alcune promozioni valide solo online che potrebbero fare la differenza, rispetto a quanto ...

Matrimonio tra EMUI 9 e Huawei P20 Lite : spunta la prima data ufficiale sull’aggiornamento : Ci sono finalmente buone notizie per tutti coloro che nell'ultimo anno hanno deciso di puntare su uno smartphone tanto popolare come il cosiddetto Huawei P20 Lite, almeno per quanto riguarda la storia del rilascio per l'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9. Dopo diverse settimane di attesa, infatti, abbiamo una volta per tutte notizie concrete sui tempi necessari per fare questo step tanto invocato. Il tutto a pochi giorni di distanza dai ...

Molto aggressive le offerte Trony online con Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite oggi 1 febbraio : Sono appena state lanciate nuove offerte Trony, disponibili online fino a giovedì 7 febbraio, tramite le quali avrete la possibilità di acquistare smartphone come Huawei P20 Lite e Huawei Mate 20 Lite ad un prezzo nettamente più basso rispetto agli standard di questa catena. Ecco perché in queste ore occorre un approfondimento per orientare al meglio le scelte degli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone, fermo restando che la suddetta ...

Huawei P20 Pro - Mate RS Porsche Design e Mate 20X si aggiornano con le patch di gennaio e qualche novità : Huawei ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per Huawei P20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design e Huawei Mate 20X. Ecco le novità L'articolo Huawei P20 Pro, Mate RS Porsche Design e Mate 20X si aggiornano con le patch di gennaio e qualche novità proviene da TuttoAndroid.

Dal 31 gennaio fa la voce grossa il volantino MediaWorld con Huawei P20 e Galaxy S9 sugli scudi : Torna alla ribalta proprio in queste ore il volantino MediaWorld, considerando lo start ufficiale della nuova campagna chiamata "RED Mania" di oggi 31 gennaio, con la possibilità di assicurarsi top di gamma come Huawei P20 e Samsung Galaxy S9 a condizioni economiche piuttosto favorevoli. Dopo avervi parlato di alcune promozioni online disponibili fino a ieri mattina (per maggiori informazioni, vi rimando all'apposito articolo), proviamo a ...

Un rinforzo gradito per Huawei P20 Pro con EMUI 9 : in fase di rilascio la B195 : Torna ad essere protagonista in queste ore il cosiddetto Huawei P20 Pro. Dopo le prime apparizioni dell'aggiornamento contenente l'interfaccia EMUI 9 nel periodo natalizio, come probabilmente ricorderete tramite il nostro articolo, oggi 31 gennaio possiamo imbatterci in un nuovo pacchetto software per il device di cui tanto si parla da un po' di tempo a questa parte. Importante dunque fare chiarezza per il pubblico, soprattutto in riferimento a ...

Ampia diffusione OTA B168 per Huawei P20 TIM : EMUI 9 per tutti : Riprendono le notifiche di aggiornamento OTA per Huawei P20 TIM, dopo un primo periodo di lancio, iniziato lo scorso 19 gennaio. A distanza di circa una decina di giorni, l'upgrade ha ripreso la sua corsa, estendendosi presumibilmente ad un largo numero di dispositivi rimanenti, ed evidentemente rimasti fuori dall'ondata primaria. Il pacchetto di riferimento è siglato 'EMUI 9.0.0.168', con base Android 9.0 Pie. Il gestore telefonico ha saputo ...

Huawei P20 brand TIM ottiene Android 9 Pie e HONOR 10 riceve le patch di sicurezza di gennaio : Gli utenti italiani di Huawei P20 a marchio TIM stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con EMUI 9.0.0.168 e il nuovo sistema operativo Android 9 Pie, come promesso dall'operatore telefonico nel corso di questo mese. HONOR 10 riceve l'aggiornamento EMUI 9.0.0.162 con le patch di sicurezza di gennaio 2019 che migliorano la sicurezza del sistema. Il nuovo firmware ha dimensioni pari a 439 MB. L'articolo Huawei P20 brand TIM ottiene Android 9 ...

Solo una patch secondaria in arrivo per Huawei P20 Vodafone : annuncio di fine mese : Bisogna attendere ancora qualche settimana per toccare con mano l'aggiornamento EMUI 9 a bordo dei tanti Huawei P20 Vodafone che sono stati venduti in Italia nell'ultimo anno. Potremmo esordire così, oggi 29 gennaio, parlando di un nuovo annuncio pubblicato direttamente dalla compagnia telefonica all'interno della propria community, dove periodicamente compare l'elenco di smartphone (rigorosamente marchiati dal suddetto operatore) che sono in ...

Prima apparizione per EMUI 9 su Huawei P20 Lite il 28 gennaio : tutto va nella giusta direzione : Arriverà mai EMUI 9 su Huawei P20 Lite? Anche alla nostra redazione sono giunte spesso domande di questo tipo e oggi 28 gennaio possiamo dire che il produttore sta seriamente pensando all'implementazione dell'aggiornamento software sul device di fascia-media. Dopo qualche dubbio nato pure da una serie di feedback incerti forniti dall'azienda sull'importante passaggio software, ecco che la Prima conferma del rilascio futuro ci viene fornita ...

Una spuntatina al prezzo per Huawei P20 Lite - Honor 10 Lite e Galaxy S9 solo oggi 27 gennaio : Trapelano un po' a sorpresa alcune interessanti opportunità per gli utenti che intendono acquistare uno smartphone Android oggi 27 gennaio, soprattutto per quanto riguarda coloro che hanno nel mirino prodotti come Huawei P20 Lite, Honor 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Alcuni sono arrivati da pochissimo sul mercato, altri negli ultimi dodici mesi hanno conquistato apprezzabili quote di mercato, ma a prescindere stiamo vivendo un fine settimana ricco ...

Al 26 gennaio super offerte Amazon su Huawei Mate 20 - P20 Pro e Honor 10 : Oggi 26 gennaio avete deciso che non vi alzerete dalla sedia prima di aver concluso un affare? Come spesso succede, potrebbe correre Amazon in vostro aiuto, viste le offerte del giorno, che puntano su Huawei Mate 20, P20 Pro e Honor 10. Trattasi di tre top di gamma, ognuno caratterizzato da proprie particolarità. Apriamo le danze proprio con Huawei Mate 20, disponibile al prezzo di 587.41 euro nella versione 'West European' DualSIM Black con ...

Critica la messa a fuoco per Huawei P20 e P20 Pro con poca luce : EMUI 9 rivedibile : Comincia ad essere ampiamente diffuso l'aggiornamento Android Pie contenente anche la nuova EMUI 9 per Huawei P20 e P20 Pro qui in Italia, al punto che quest'ultimo ha visto rilasciato il pacchetto software anche per i modelli brandizzati TIM secondo quanto riportato di recente sul nostro magazine. Come sempre avviene in questi casi, se da un lato c'è chi si ritiene molto soddisfatto post download, allo stesso tempo non mancano le lamentele di ...

Bisogna monitorare le offerte Euronics per Huawei P20 e Samsung Galaxy S9 Plus dal 25 gennaio : Ci sono nuove ed interessanti offerte Euronics che, a partire da oggi 25 gennaio, possiamo prendere in considerazione, soprattutto nel caso in cui dovessimo avere nel mirino device di fascia alta come il Samsung Galaxy S9 ed il cosiddetto Huawei P20. Proprio quest'ultimo, in settimana, è stato al centro di alcune promozioni di Vodafone, come avrete notato attraverso l'articolo pubblicato pochi giorni fa sulle nostre pagine. Ebbene, da questo ...