Hamsik saluta Napoli ma la Cina è ancora ‘lontana’

lanotiziasportiva

: Se ne va un campione, un professionista, un uomo di valore. Editoriale a cura del direttore de #LeBombediVlad, Fra… - Atletico_Roma : Se ne va un campione, un professionista, un uomo di valore. Editoriale a cura del direttore de #LeBombediVlad, Fra… - BombeDiVlad : L'Editoriale del Direttore - #Hamsik saluta la sua #Napoli, la #SerieA perde un campione ed un uomo di valore - Le… - Daniele91Nap : E anche l'ultimo tenore saluta Napoli #Hamsik -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Tutto fatto per il passaggio didalal Dalian Yifang? A quanto pare si ma…Marekha finalmente realizzato il suo desiderio di andare a giocare in. Ilha confermato la sua imminente partenza, tuttavia, il trasferimento innon èavvenuto per un motivo molto semplice. Non c’ènulla di ufficiale. Non sembra, comunque, che si corra il rischio di vedere saltare l’affare. C’è comunque da prendere tutto con le dovute precauzioni.Proprio, in occasione della festa di compleanno organizzata per il dottor De Nicola, come riportato dal Corriere dello Sport, ha detto: «Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici anni e mezzo. Non possore perchénon c’è niente di ufficiale»....