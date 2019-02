Hamsik e il Napoli ai saluti | «Vado via tra domani e dopodomani»

Napoli - al via il dopo Hamsik tra campo e mercato : In attesa dell'ufficialità, prevista nei prossimi giorni, in casa Napoli fervono i preparativi per il dopo Marek Hamsik . Le strategie seguite dal quartier generale di Castel Volturno sono due: una ...

Hamsik-Napoli - rivelazione clamorosa : “La Juve ha cercato Marek…” : Hamsik-Napoli – A SportNews, Pierpaolo Marino racconta il suo Marek Hamsik, svelando un retroscena clamoroso. L’ormai ex capitano azzurro è stato vicino alla Juventus, cercato appunto qualche anno fa. Leggi anche: Tonali-Juventus, finalmente ci siamo: trattativa avviata, ecco i dettagli Hamsik-Napoli, la Juve lo voleva “Quando il Napoli era in serie C andai a vedere il Brescia, che militava in B, […] More

Napoli - Hamsik addio certo : a giorni vola in Cina : L'addio a Napoli di Marek Hamsik ormai è cosa fatta: il capitano azzurro ha scelto la Cina, il Dalian, e questi sono gli ultimi giorni che lo slovacco trascorre all'ombra del Vesuvio. Ieri sera Hamsik ...

Napoli - Hamsik rompe il silenzio : «Vado via tra domani e dopodomani» : Presente anche oggi a Castel volturno per l'allenamento, ma Marek Hamsik ha già preparato tutto, i biglietti aerei e le valigie chiuse, pronte per un viaggio intercontinentale che lo...

Senza Hamsik - Ancelotti potrebbe varare il Napoli con l’uomo in più : Antonio Pisapia Napoli, 1980. Antonio Pisapia è un calciatore all’apice della propria carriera che, a causa di un grave infortunio, è costretto a ritirarsi precocemente dall’attività sportiva; Tony Pisapia è invece un cantante di musica leggera, che finisce arrestato per aver fatto sesso durante un suo concerto con una minorenne. Sulle loro storie (immaginarie) è incentrato un film, presentato nel 2001 alla Mostra del Cinema di Venezia, di ...

Cessione Hamsik - le dichiarazioni a sorpresa del calciatore del Napoli : “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale”. Sono le dichiarazioni del capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente Cessione al Dalian Yifang, il centrocampista è stato ascolatato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli. Nonostante le parole del calciatore la trattativa è stata definita in tutti i ...

Calciomercato Napoli - i dettagli della cessione di Hamsik al Dalian. E quel tentativo del Milan… : Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli del trasferimento di Hamsik in Cina, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Intanto spunta un retroscena relativo al Milan… L’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli si è praticamente conclusa, lo slovacco lascia il club azzurro dopo per trasferirsi al Dalian, società cinese che verserà diciotto milioni di euro più due di bonus nelle casse di De ...

Napoli-Hamsik - in Cina settimana prossima. Partita di addio al San Paolo? : NAPOLI HAMSIK, bonifico entro 48 ore, poi il trasferimento – Sono le ultime ore di Marek Hamsik a Napoli. L’attuale, ma futuro ex, capitano degli azzurri sta ultimando i restanti preparativi prima del lungo viaggio che lo porterà in Cina, al Dalian, dove presumibilmente concluderà la carriera da calciatore. Ancelotti nel post gara Napoli-Sampdoria aveva […] L'articolo Napoli-Hamsik, in Cina settimana prossima. Partita di addio ...

Calciomercato Napoli - Hamsik-Dalian : cifre e retroscena. E il Milan… : Retroscena Milan Spuntano alcuni retroscena sull'affare che porterà Hamsik in Cina: la proprietà del Dalian ha interessi anche nel mondo del cinema , probabile dunque che nell'accordo sia stato ...

SSC Napoli - entro 48 ore visite mediche a Madrid per Hamsik : lo slovacco va in Cina : Davide Lippi, figlio del noto allenatore di calcio e campione del mondo, Marcello Lippi, ha rilasciato una breve intervista all'emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli. Lippi, agente sportivo di molti calciatori militanti nella Serie A, che conosce bene l’ambito cinese vista l’esperienza del papà Marcello al Guangzhou Hengda Taobaoha, ha spiegato i motivi del lento procedimento burocratico che porterà al trasferimento di Marek Hamsik al ...

È difficile per il tifoso immaginare il Napoli senza Hamsik : Un sabato pomeriggio come tanti Una bella vittoria contro una squadra in salute come la Sampdoria di Fabio Quagliarella con un bel 3 a 0 firmato Milik, Insigne, Verdi e che vendica sportivamente l’andata. E poi l’annuncio shock dell’allenatore degli azzurri Carlo Ancelotti: Marek Hamsik è intenzionato ad accettare una offerta ricchissima dalla Cina e la società non ha intenzione di trattenerlo contro la sua volontà. Per un ...

Hamsik saluta Napoli ma la Cina è ancora ‘lontana’ : Tutto fatto per il passaggio di Hamsik dal Napoli al Dalian Yifang? A quanto pare si ma…Marek Hamsik ha finalmente realizzato il suo desiderio di andare a giocare in Cina. Il Napoli ha confermato la sua imminente partenza, tuttavia, il trasferimento in Cina non è ancora avvenuto per un motivo molto semplice. Non c’è ancora nulla di ufficiale. Non sembra, comunque, che si corra il rischio di vedere saltare l’affare. C’è ...

Hamsik saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...

Napoli - Hamsik saluta cantando 'O surdato 'nnammurato : Il Dalian Yifang attende Marek Hamsik : triennale da 9 milioni di euro più bonus al giocatore e circa 15 al Napoli. Ma prima lo slovacco ha salutato con uno show di canto: durante la festa di ...