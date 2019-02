Guida autonoma - L' Alleanza Renault-Nissan potrebbe allearsi con Waymo

Pisa : l’E-Team al lavoro sul primo veicolo driverless - l’auto a Guida autonoma : l’E-Team, la squadra corse dell’Università di Pisa, si adegua al trend tecnologico del momento che sta rivoluzionando il settore dell’auto: realizzare vetture driverless, ossia senza guidatore. La Formula SAE – la competizione internazionale che vede misurarsi tra loro monoposto progettate e sviluppate da studenti universitari – ha recentemente introdotto per le auto di questo tipo un’apposita categoria, che per ora ha visto classificarsi ...

Guida autonoma : Mercedes vuole che gli utenti si fidino dell’auto [GALLERY] : 1/15 ...

Baglioni tra Festival di Sanremo e i dubbi sulla Guida autonoma : Importanti Case automobilistiche italiane grazie alle idee di altrettanto importanti designer italiani, sono riuscite a diventare un punto di riferimento e un esempio in tutto il mondo. Per questo, ...

Claudio Baglioni e la Guida autonoma : “Mi preoccupa più di Sanremo” : “Sarà pacifica o belligerante la coesistenza tra auto tradizionali e driverless?” si chiede Claudio Baglioni, in un’intervista pubblicata sul mensile dell’ACI, “L’Automobile”, in cui parla del connubio particolare tra auto e musica (che lo riguarda molto da vicino), e delle sue paure relativamente alla guida autonoma. Baglioni, che per il secondo anno consecutivo si ritrova alla direzione artistica del Festival di Sanremo, ...

Baglioni : altro che Sanremo - "mi preoccupa la Guida autonoma" : Roma, 4 feb., askanews, - Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival di Sanremo, ha scritto la storia di copertina per l'Automobile, la rivista dell'ACI in edicola e in digitale. L'artista ...

Groupe PSA inizia i test per la Guida autonoma in Cina - : ... «Ottenere l'autorizzazione che permette di testare la guida autonoma su strade aperte in Cina è una pietra miliare per Groupe PSA, sapendo che la Cina è il primo mercato automobilistico del mondo e ...

Dopo le auto - arriveranno anche le imbarcazioni a Guida autonoma nelle acque libere - : ... organizzazione no-profit che mira a responsabilizzare gli studenti nell'ambito STEM termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche , scienza, tecnologia, ingegneria e ...

Guida autonoma : ecco il corso di specializzazione dell’Università di Toronto e Coursera : L’Università di Toronto e la piattaforma di e-learning Coursera hanno realizzato il primo corso di specializzazione in Guida autonoma Coursera, piattaforma di apprendimento online che offre corsi universitari gratuiti, fondata da due docenti di informatica dell’Università di Stanford, ha annunciato infatti la collaborazione con l’Università di Toronto per offrire un corso di specializzazione in Self-Driving Cars. Secondo ...

Guida autonoma : il MIT scova i punti deboli del sistema : Vi avevamo già parlato di fiducia nei confronti della Guida autonoma e della soluzione studiata dal gruppo Jaguar Land Rover. Il gruppo inglese (controllato dall’indiana Tata) si è però concentrato sul rendere chiare ed esplicite le intenzioni del veicolo qualora non ci fosse nessuno alla Guida ma cosa succede se quelle intenzioni, che si traducono poi in manovre e comportamenti del veicolo nel traffico, sono sbagliate e portano ad errori ...

Perché Apple sta abbandonando il progetto dell’auto a Guida autonoma : Correva l’anno 2015 quando i rumor sull’arrivo sul mercato di un’auto elettrica Apple con sistema di guida semiautonomo si facevano sempre più esistenti. Dalle parti di Cupertino stavano effettivamente pensando di costruire un veicolo con il celebre marchio della mela morsicata. Il nome in codice con il quale era stato contrassegnato l’avvento della Apple nel settore automobilistico era Project Titan. Insomma, quello che ...

Bosch - un 2018 da record. Ora tutto su elettromobilità e Guida autonoma : “Vogliamo aumentare la nostra competitività in tutti i settori in modo da finanziare l’espansione della nostra leadership tecnologica e quindi il futuro della nostra società”: è questo l’obiettivo di Bosch secondo Stefan Asenkerschbaumer, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e CFO. Parole pronunciate alla presentazione dei dati di bilancio preliminari che, nel 2018, hanno raggiunto un nuovo record storico per il ...

Taxi volanti - Boeing testa un drone elettrico a Guida autonoma : Quel futuro fatto di Taxi volanti che trasportano i loro passegeri da una parte all’altra delle grandi metropoli internazionali, già anticipato da alcune presentazioni al Ces di quest’anno, sembra di fatto essere sempre più vicino. A Manassas, in Virginia, è stato in questo giorni portato a termine con successo il test del nuovo velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (Evtol) di casa Boeing, il passenger air vehicle, per ...

Mercedes ESF - Guida autonoma evita gli incidenti : La sicurezza stradale e l'azzeramento delle morti e degli incidenti sull'asfalto sono due mantra virtuosi per le Case automobilistiche. Un traguardo finale forse utopico, ma i passi in avanti sono ...