Graduatorie ATA III fascia: precisazioni su aggiornamento punteggi

(Di martedì 5 febbraio 2019) Le attualiATA IIIhanno validità per il triennio 2018-2021. Gli aggiornamenti di titoli e servizi avverrà solo alla fine del periodo ora indicato, suggellato da apposito decreto ministeriale.Tale argomento è stato ripreso nelle ultime ore anche dal portale Orizzonte Scuola, proponendo una lettera scritta da Luca, un lavoratore facente parte del personale ATA. Nella missiva, l’uomo chiedeva se nell’arco del triennio lerimangano bloccate senza riconoscimento di eventualeo accumulato.ATA: cosa accade a chi non accetta una supplenza Orizzonte Scuola, rispondendo alla mail di Luca, ha ricordato come gli aspiranti ATA che non accettino una supplenza debbano contare sulla loro posizione. E’ del resto la posizione che regola l’andamento l’andamento delle supplenze nel corso del triennio. Al momento ...