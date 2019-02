GIORNO DEL RICORDO 2019 - Tutte le iniziative in calendario tra domenica 10 febbraio e

Sanremo 2019 - seconda conferenza stampa : omaggio a Fabrizio Frizzi nel GIORNO DEL suo compleanno (VIDEO) : A Sanremo si aprono le danze in un giorno particolare per il piccolo schermo. Oggi, 5 febbraio 2019, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni, per questo nella seconda conferenza stampa sulle anticipazioni della prima serata del Festival della canzone italiana, il direttore dell'ufficio stampa Rai Claudia Mazzola ha aperto l'incontro omaggiando il conduttore scomparso il 26 marzo 2018, ricordandolo per "aver reso grande la Rai".Tutta la sala ...

Pasta e riso del GIORNO prima? Mangiarli può portare alla morte : i casi : La Pasta e il riso sono due degli alimenti cardine della dieta mediterranea: gli esperti consigliano di assumerli quotidianamente per le loro molteplici proprietà. Tuttavia, per la loro composizione, si tende spesso a sottovalutare la data di scadenza e a pensare di poterli conservare, cotti, per più giorni. Mentre infatti per alimenti freschi, come latticini e carne, si è molto attenti a rispettare la data di scadenza e nessuno si sognerebbe di ...

L’uomo del GIORNO – Buon compleanno Cristiano Ronaldo - 34 anni da protagonista assoluto : Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è un calciatore portoghese, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, si è laureato campione d’Europa nel 2006. Ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, è tra i marcatori più prolifici nella storia del calcio e figura al secondo posto della graduatoria dei marcatori delle nazionali di calcio di tutti i tempi, alle spalle di Ali Daei. Nella sua carriera ha vestito le ...

Il GIORNO più dolce del mondo parte da Alba : oggi è il "World Nutella Day" : ... ritrovandosi sui social media, a casa e anche in ufficio con i colleghi per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della crema di nocciole più famosa al mondo. Nato ...

Leggo fa scuola - i ragazzi della Stella Maris di Anzio giornalisti per un GIORNO : E così Flavia si è detta felice di aver aperto una finestra sul mondo, Federica ha insistito tanto perché ci fosse una notizia sul Capodanno cinese , l'abbiamo messa!, - che cade proprio oggi -, ...

Un allenatore al GIORNO – Ecco chi è Drago - il nuovo tecnico della Reggina : Massimo Drago (Crotone, 2 marzo 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico della Reggina. Entrato a far parte dello staff del Crotone come allenatore dei Giovanissimi nella stagione 2005-2006, nel 2008-2009 è passato con la prima squadra come collaboratore tecnico e nella stagione 2011-2012 ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda fino al 22 gennaio 2012. Dal 23 gennaio, in seguito ...

Le notizie del GIORNO – Scomparso Emiliano Sala - trovato un corpo nel relitto dell’aereo : Le notizie del giorno – Nuove notizie che riguardano l’attaccante Emiliano Sala, nella giornata di ieri è stato ritrovato l’aereo su cui viaggiava il calciatore, negli ultimi minuti è stato rinvenuto un corpo nel relitto dell’aereo, ritrovato sul fondo del canale della Manica, la comunicazione è stata riportata dagli investigatori britannici: “Tragicamente in un video ripreso dal Rov (sottomarino a comando remoto) e’ visibile un ...

Dieta del GIORNO prima : i segreti per dimagrire subito : La Dieta del giorno prima aiuta a dimagrire e a depurare l'organismo. Ecco i segreti e cosa mangiare per perdere peso

Il GIORNO DEL Reddito di cittadinanza : Reddito di cittadinanza al via: sono stati stati presentati, nell'auditorium Enel a Roma, il sito e la prima di tre milioni di card. Grande soddisfazione è stata espressa dal premier Giuseppe Conte e ...

Nel GIORNO DEL Reddito boom di visite al sito fake : di Antonio Atte Nel giorno della presentazione del portale web per richiedere il Reddito di cittadinanza è boom di visite per il sito fake. Oggi il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, insieme al ...

Belle foto dal GIORNO più importante del Kumbh Mela : Bagni rituali, corpi cosparsi di cenere e moltissima folla per la più importante festa religiosa induista

Oroscopo del GIORNO 6 febbraio : mercoledì la Luna entra in Pesci - sorride l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 6 febbraio 2019 riapre l'appuntamento con l'Astrologia puntando l'indice verso i sei segni rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco. Dite la verità, non vedete l'ora di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata di mercoledì in amore e nel lavoro? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, iniziamo pure a ...

Rapper 21 Savage arrestato nel GIORNO DEL Super Bowl per soggiorno illegale : È finito in manette ad Atlanta, dove era in programma la finale del Super Bowl, il Rapper britannico 21 Savage. Il motivo dell’arresto sarebbe il soggiorno illegale dell’artista nel Paese per più di un decennio. Il Rapper aveva partecipato negli ultimi giorni agli eventi che anticipavano la finale, esibendosi al SuperBowl Music Fest lo scorso giovedì. Chi è 21 Savage La sua musica è fortemente autobiografica, con particolare enfasi ...

Di Maio contestato a Pomigliano nel GIORNO in cui parte il sito del reddito di cittadinanza : Nel giorno in cui parte il reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio viene contestato nella sua Pomigliano d’Arco. Operai, studenti e disoccupati hanno inscenato una protesta fuori all’ingresso del Liceo classico scientifico “Vittorio Imbriani” prima dell’arrivo del ministro del Lavoro in occasione del convegno “Merito e innivazione”. I manifestanti, ...