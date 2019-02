Giorgia Todrani cantante : marito - figli e vita privata. Chi è a Sanremo 2019 : Giorgia Todrani cantante: marito, figli e vita privata. Chi è a Sanremo 2019 Carriera e chi è Giorgia Todrani Giorgia Todrani è nata il 26 Aprile 1971 a Roma. Il papà Giulio Todrani era il cantante della band “Io vorrei la pelle nera“, in cui la stessa Giorgia si esibirà. Fin da piccola nasce in lei quindi la passione per la musica e a soli 16 anni inizia a studiare con Luigi Rumbo e frequenta contemporaneamente il liceo ...

Giorgia Todrani cantante : marito - figli e vita privata. Chi è a Sanremo 2019 : Giorgia Todrani cantante: marito, figli e vita privata. Chi è a Sanremo 2019 Carriera e chi è Giorgia Todrani Giorgia Todrani è nata il 26 Aprile 1971 a Roma. Il papà Giulio Todrani era il cantante della band “Io vorrei la pelle nera“, in cui la stessa Giorgia si esibirà. Fin da piccola nasce in lei quindi la passione per la musica e a soli 16 anni inizia a studiare con Luigi Rumbo e frequenta contemporaneamente il liceo ...