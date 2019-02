Frosinone ko e la Lazio aggancia la Roma

Frosinone-Lazio 0-1 - agganciata la Roma al quinto posto : Roma, 4 feb. , askanews, Nel primo posticipo della 22esima giornata di campionato, la Lazio passa a Frosinone e sale a quota 35 punti, agganciando così la Roma e portandosi a -1 dal Milan. Allo Stirpe ...

Lazio con fatica - tre punti a Frosinone : Lazio con fatica, tre punti a Frosinone – Alla fine ce l’ha fatta, la stanca Lazio di oggi, a portare a casa i tre punti che era impensabile non riuscisse a conquistare a Frosinone. Con un solo gol, quello di Caicedo al 36’ del primo tempo. Caicedo sta dimostrando una antica regola del gioco del calcio sempre valida: quando hai il pallone tra i piedi, prova subito a tirare in porta, è l’unico modo di battere il portiere, almeno una volta ...

La Lazio sbanca Frosinone : Caicedo manda ko 1-0 i ciociari : La Lazio di Simone Inzaghi vince lo spinoso e insidioso derby contro il Frosinone di Marco Baroni che ha venduto cara la pelle fino all'ultimo. Gli ospiti hanno vinto la Stracittadina grazie alle rete dell'ecuadoriano Felipe Caicedo schierato oggi in tandem d'attacco con il bomber Ciro Immobile. La partita è stata dura, ricca di agonismo e con occasioni da ambo le parti: la Lazio ha fatto valere la maggior esperienza e il tasso tecnico più ...

Frosinone-Lazio 0-1 - Caicedo firma l'aggancio alla Roma : FROSINONE - Missione compiuta per la Lazio. Non senza faticare gli uomini di Simone Inzaghi passano 1-0 in casa del Frosinone e, sfruttando il ko interno dell'Inter e il pareggio tra Roma e Milan, si ...

Serie A - Frosinone-Lazio 0-1 : zampata di Caicedo - Inzaghi è quinto : FROSINONE - Successo sofferto ma pesantissimo per la Lazio , che passa a Frosinone , 0-1, e torna così a sorridere in campionato dopo tre giornate di astinenza, pari casalingo col Toro e sconfitte ...

Lazio batte Frosinone e aggancia la Roma : Massimo risultato con il minimo sforzo per la Lazio che dopo tre giornate senza i tre punti torna a vincere imponendosi in trasferta per 1-0 nel derby regionale con il Frosinone in uno dei due ...

Serie A Frosinone-Lazio 0-1 - il tabellino : FROSINONE - Vittoria della Lazio allo Stirpe di Frosinone : decide la rete messa a segno da Caicedo nel corso della prima frazione di gioco. Sempre nel primo tempo, l'arbitro Fabbri aveva concesso un ...

Serie A - Frosinone-Lazio 0-1 : Caicedo aggancia la Roma : FROSINONE - La Lazio soffre ma passa a Frosinone e torna così a vincere in campionato dopo tre giornate di astinenza, pari casalingo col Toro e sconfitte contro Napoli e Juventus,. A firmare la ...

Frosinone-Lazio 0-1 - tabellino e pagelle : Frosinone-Lazio, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Derby - Lazio corsara a Frosinone : biancocelesti agganciano la Roma : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: Frosinone , 3-5-2, : Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Lazio , 3-5-2, : Strakosha; Bastos, Acerbi, ...

FINALE Frosinone-Lazio 0-1 : il gol di Caicedo vale tre punti - biancocelesti sfiniti ma la difesa non tradisce - FOTO - : LA CRONACA DELLA PARTITA IL SECONDO TEMPO 94 Triplice fischio: alla Lazio basta il gol di Caicedo per conquistare tre punti pesantissimi. 93 La Lazio si salva, dopo una serie di rimpalli in area la ...

Lazio di misura sul Frosinone : La Lazio torna a vincere dopo le sconfitte con Napoli e Juve. Al 'Benito Stirpe', nel primo dei due posticipi della 22esima giornata di serie A, i biancocelesti superano 1-0 il Frosinone: decide la ...

Frosinone-Lazio 0-1. A Inzaghi basta Caicedo : Roma agganciata : Dopo la sconfitta in rimonta contro la Juventus e la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio ritrova il successo in campionato superando 1-0 il Frosinone al Benito Stirpe. A ...

Frosinone-Lazio 0-1 : decide Caicedo - Inzaghi aggancia la Roma : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: FROSINONE, 3-5-2,: Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. LAZIO, 3-5-2,: Strakosha; Bastos, Acerbi, ...