Francia | Macron vs laicismo Legge separazione Stato-Chiesa | riformare vuol dire

Macron - ipotesi referendum per fermare le proteste dei gilet gialli in Francia - Sky TG24 - : La risposta del presidente francese alle manifestazioni prevede una votazione nazionale il 26 maggio, lo stesso giorno delle Europee. I francesi si dovrebbero pronunciare su temi come il funzionamento ...

Francia - altro che "Liberté". Così Macron censura il dissenso : La Francia non è un Paese per giornalisti e manifestanti. O almeno Così sembra. Da una parte, i reporter di Bfm Tv hanno denunciato aggressioni per mano dei gilet gialli. Dall'altra parte, come spiega La Verità, "il potere politico è intervenuto per chiedere 'correzioni' o la rimozione di informazioni da internet e dai social network".Il caso che ha fatto scoppiare lo scandalo è del 14 dicembre scorso, quando un certo Philippe Petit, che molto ...

In Francia con la pensione Inps Macron - dacci il killer di Calabresi : Dopo Cesare Battisti si riapre il caso dell'omicidio Calabresi. Il suo carnefice, Giorgio Pietrostefani, vive in Francia e prende una pensione da 1500 euro. Ora il governo lo chiede a Macron Segui su affaritaliani.it

Brexit - Macron : Francia si prepara a eventualità no-deal. Per Goldman Sachs rischio aumentato : La richiesta della premier Theresa May di dare il via a un nuovo round di trattative con l'Ue sulla Brexit, al fine di ricevere il sostegno del Parlamento, è stata rispedita al mittente.

Francia - Macron : Critiche Salvini e Di Maio non hanno alcun interesse : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Macron : critiche di Salvini e Di Maio alla Francia sono 'irrilevanti' : Roma, 27 gen., askanews, - Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto oggi al Cairo che non intende rispondere alle critiche rivolte dai vicepremier italiani Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla ...

Ministero esteri Francia : inaccettabili dichiarazioni di Salvini su Macron e la Francia - : Questo cambia la situazione politica in Francia? Non credo. Pertanto, queste sono dichiarazioni inutili… e, ovviamente, scortesi", ha detto Loiseau in un briefing mercoledì. Secondo lei, ...

Lo scontro Italia-Francia - è l'ora delle colombe Conte e Moavero. Ma anche Salvini attacca Macron : Il presidente del Consiglio E il ministro degli Esteri tentano la mediazione, dopo le parole di fuoco di Di Maio e Di Battista sul neocolonialismo di Parigi. Conte in una nota scrive che affrontare ...

Salvini : Francia restituisca nostri terroristi - lo chiederò a Macron : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte prova a ricucire con la Francia : «Amicizia salda a dispetto del dibattito» Salvini : «Non prendo lezioni da Macron» : Il premier interviene dopo le parole di Di Maio e Salvini sulle responsabilità di Parigi nella crisi dei migranti: «Legittimo interrogarsi su efficacia politiche globali»

Dopo Di Maio anche Salvini attacca la Francia : 'Nessuna lezione da Macron' : Di Maio e Salvini insieme contro Macron, in particolare sulle politiche economiche e di migrazione della Francia. Ogni occasione è buona per accusarsi a vicenda, le parole di Di Maio sulla "colonizzazione" francese in Africa hanno addirittura portato l'Eliseo a convocare l'ambasciatore italiano a Parigi. Salvini si accoda al collega grillino e dichiara: "Nessuna lezione da Macron". I due vicepremier contro Macron Di Maio resta sulla sua ...

Crisi Italia-Francia - Matteo Salvini : “No a lezioni da Macron - sottrae ricchezza all’Africa” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini questa mattina, intervenendo a Mattino 5, ha dato ragione all'alleato di governo Luigi Di Maio, che ha aperto lo scontro con il presidente Macron: "Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi. L'Italia no".Continua a leggere

Caso Di Maio - strappo con la Francia : accuse di colonialismo - ira di Macron. Convocato ambasciatore italiano a Parigi : L'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese in seguito alle ultime dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio. Lo...

Di Maio sfida la Francia e Macron : “gli immigrati ve li portiamo a Marsiglia - servono sanzioni alla Francia” : Di Maio non ci sta e lancia la sfida alla Francia Potrebbe diventare un caso politico nelle prossime ore, le dichiarazioni contro la Francia sulla questione migranti sta andando velocissima verso un possibile scontro diplomatico. Ieri già Alessandro Di Battista accennava il problema della colonizzazione africana (Clicca qui per vedere il video di Di Battista sulla questione), ma non solo Di Battista anche Giorgia Meloni è intervenuta duramente ...