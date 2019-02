Fortnite | nuova arma bizzarra | a cosa servono le Razzobottiglie?

Fortnite presenta la nuova modalità Terzetto : Fortnite ha accolto una nuova modalità di gioco, una modalità a tempo per la precisione, riporta VG247.Intitolata Terzetto, in questa modalità potremo competere a gruppi di tre giocatori. Per i prossimi giorni, dunque, Terzetto sostituirà Oro Massiccio e ci permetterà di partecipare alla mischia in gruppi da tre giocatori. Si tratta della prima volta in cui è permesso di partecipare in qualità di trio, infatti fin ora era possibile giocare ...

Fortnite si prepara a ricevere una nuova modalità a tempo limitato in vista del Super Bowl : Domenica 3 febbraio è una data molto importante per ogni sportivo americano, è infatti il giorno del Super Bowl, l'evento più importante relativo al football americano. In questa partita si affronteranno i Los Angeles Rams contro i New England Patriots. Per festeggiare l'evento, Epic Games ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per Fortnite, a tema football.Come riporta Fortnite Intel, Epic Games ha dato l'annuncio tramite il seguente ...

Fortnite : in arrivo una nuova Pop-Up Cup denominata "Architect" che consentirà ai giocatori di modificare le strutture degli avversari? : Fortnite INTEL ha svelato un'interessante informazione riguardo a una possibile nuova Pop-Up Cup ancora da annunciare.Rovistando all'interno dell'API dell'evento, infatti, è stata individuata una stringa di testo in cui è presente un riferimento alla modalità "Architect", che permetterebbe ai giocatori di modificare le strutture avversarie; cosa che, normalmente, non è possibile, in quanto è consentito intervenire solo sulle proprie.Le Pop-Up ...

I giocatori di Fortnite Tempesta di Ghiaccio furiosi per una nuova Sfida : Ormai non è più un segreto. Negli ultimi giorni la neve ha ricoperto l'intera mappa di Fortnite. La Battaglia Reale più giocata su PC, console e dispositivi mobile ha infatti accolto un nuovo gelido evento, chiamato Tempesta di Ghiaccio. Con la rottura della misteriosa sfera di Ghiaccio apparsa su Picco Polare, il Re dei Ghiacci e la sua furiosa Legione si sono risvegliati. Ricordando ai giocatori di Fortnite la stessa sensazione di pericolo ...

Fortnite - dopo la Infinity Blade arriverà una nuova spada? : C'è un motivo se Fortnite è un videogioco tanto chiacchierato. Nel bene e nel male, la Battaglia Reale di casa Epic Games ha saputo conquistare e divertire una community in costante crescita, tentandola a colpi di aggiornamenti, eventi speciali e tantissimi oggetti cosmetici da collezionare. E il futuro pare voler proseguire sulla stessa frequenza d'onda! dopo il lancio della Stagione 7 - fatta di ghiaccio e gelide sfide -, la compagnia america ...

Pronta nuova arma in Fortnite - arriva il Fucile da Cecchino Silenziato : Le novità in Fortnite sono ormai all'ordine del giorno: il famigerato Battle Royale di Epic Games non smette mai di sorprendere la propria foltissima community, con feature inedite (o graditi ritorni, a seconda del caso) che non mancano di palesarsi sulla scena al momento più opportuno. È ovviamente grazie a questa attenzione certosina che lo studio è riuscito a imporsi all'attenzione di una platea tanto vasta (abbondantemente superata da tempo ...

Fortnite - ecco immagini e suoni della nuova pistola automatica - : Ancora una volta i data miner hanno scoperto novità interessanti sul mondo di Fortnite che riguardano una nuova arma : si tratta di una pistola automatica che spara a raffica, una sorta di ...

Fortnite : Epic svela per sbaglio la nuova struttura per The Block : Recentemente Fortnite ha visto l'introduzione di un editor per permettere alla community di dar sfogo alla sua creazione, oltre ad una speciale area della mappa dove inserire le opere più meritevoli.Come riporta VG247, The Block è una nuova zona introdotta di recente in Fortnite che ha preso il posto di Risky Reels. The Block ospiterà quindi a rotazione alcune delle creazioni dei fan. Nel dare la notizia, Epic ha casualmente rivelato la ...

Fortnite : arriva la nuova modalità a tempo limitato Siphon Solo : Nella giornata di oggi Epic Gmes ha annunciato la nuova modalità a tempo limitato Siphon Solo per il secondo giorno dell'evento 14 Giorni di Fortnite. Sembra che in questa modalità i giocatori potranno ricaricare energia e scudi Solo uccidendo i nemici, anche se alcuni utenti affermano che è comunque possibile accedere agli oggetti curativi tramite i distributori automatici.Come riporta VG247, ecco le caratteristiche principali della nuova ...

Fortnite : la nuova patch v7.10 introduce l'evento stagionale "14 giorni di Fortnite" : Come vi avevamo anticipato questa mattina, Fortnite ha ricevuto una nuova patch, v7.10, che introduce interessanti novità per le varie modalità di gioco.Innanzitutto, l'aggiornamento porta con sé il nuovo evento stagionale intitolato "14 giorni di Fortnite", che partirà il 19 dicembre: "l'evento 14 giorni di Fortnite alternerà MAT nuove e classiche. Le modalità con grandi squadre cambiano ogni due giorni mentre quelle con piccole squadre ruotano ...

Nuova skin Fortnite a favore dei meno fortunati - il concept da un giocatore : Fortnite a favore dei più deboli, ma l’iniziativa non è di Epic Games. Un giocatore infatti ha voluto usare Fortnite come uno strumento per aiutare le persone meno fortunate. La Nuova iniziativa consiste nella realizzazione di una skin che Epic Games potrebbe rilasciare a tutti i suoi utenti per aiutare i senzatetto. La community dei giocatori ha sempre dimostrato di essere molto sensibile alle problematiche sociali. Diverso tempo fa infatti ...

Fortnite : possibile nuova skin per il Cavaliere Rosso nel periodo natalizio : Fortnite, come Brawl Stars e Clash Royale è uno dei giochi che nel 2018 ha riscontrato molto successo tra i videogiocatori di tutto il mondo. Il periodo natalizio potrebbe portare tantissime novità, e per gli amanti del Cavaliere Rosso potrebbe arrivarne una in particolare. Si tratta di una nuova skin a tema con il periodo festivo, che andrebbe a rivoluzionare il look del personaggio di Fortnite. Oltre al Cavaliere, la stessa sorte potrebbe ...

Fortnite : ben venti minuti di nuova musica nella modalità Salva il Mondo : Inoltre, come riporta GameSpot.com, Epic ha assunto un veterano del Mondo dei videogame, Cris Velasco, che ha lavorato su opere come Overwatch e Darksiders 3,, per comporre venti minuti di nuova ...

Fortnite : ecco in azione la nuova arma Infinity Blade : In occasione della patch 7.01 di questa mattina, la modalità Battaglia Reale di Fortnite ha visto aggiungersi all'arsenale l'Infinity Blade, la prima spada di Fortnite che è già molto popolare principalmente grazie alla sua incredibile potenza.La spada può essere ottenuta sacrificando il proprio inventario in una sorta di altare che adorna l'area innevata della mappa di Fortnite, e come potete vedere nel video che vi riportiamo all'interno della ...